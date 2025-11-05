Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Clima San Juan

El clima en San Juan será notablemente variable a lo largo del día de hoy, con condiciones que oscilarán entre cielo parcialmente nuboso y temperaturas agradables. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, y se espera una leve brisa con vientos alcanzando hasta los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Al llegar la tarde, el pronóstico indica un incremento en la temperatura máxima, llegando a los 20.4°C. La presencia de nubes será intermitente, pero no se anticipan lluvias. Los vientos tomarán fuerza en comparación con la mañana y se espera que alcancen hasta 11 km/h en ráfagas. En la noche, las condiciones se mantendrán estables con un descenso gradual de la temperatura.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 5 de noviembre de 2025

El sol saldrá a las 08:29 AM, marcando el inicio del día con un amanecer tranquilo. La puesta de sol ocurrirá a las 06:37 PM, ofreciendo un final pintoresco al día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el índice de humedad, que estará al 48.6%. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas críticas del día.