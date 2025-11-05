Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Estado del tiempo

La jornada en Santiago Del Estero comienza con un clima mayormente nublado. Se prevé una temperatura mínima de 9.5°C, con el cielo permaneciendo en su mayoría nublado. Las condiciones climatológicas apuntan a que no habrá precipitaciones durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 22°C. Los vientos soplarán del norte a una velocidad promedio de 26 km/h, disminuyendo ligeramente hacia la noche. La humedad relativa será de alrededor del 63%, sin probabilidades de lluvia. Este patrón de nubes parciales continuará durante la mayor parte del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Mantenerse hidratado es crucial en un día como hoy. También es recomendable llevar una chaqueta ligera en caso de salir temprano, y suéteres delgados podrían ser útiles si el viento aumenta hacia la noche.

Recuerda: Siempre es mejor estar preparado para un cambio inesperado del clima.