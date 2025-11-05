Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Clima Tucumán

Esta mañana en Tucumán, el clima promete ser relativamente tranquilo. Se anticipa que el cielo esté parcialmente nuboso con una temperatura mínima que descenderá hasta los 8.5°C. La velocidad del viento puede alcanzar hasta 7 km/h, lo cual asegura una jornada con bastante viento fresco. La humedad registrada es de aproximadamente el 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A lo largo de la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas persistirán de manera similar. La temperatura alcanzará un máximo cercano a los 22.4°C, brindando un cierre de día agradable. Se espera que el viento mantenga su intensidad, alcanzando picos de 8 km/h, y la humedad relativa podría incrementar ligeramente, rozando el 41%.