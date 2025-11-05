Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Clima Tucumán
miércoles, 5 de noviembre de 2025

Esta mañana en Tucumán, el clima promete ser relativamente tranquilo. Se anticipa que el cielo esté parcialmente nuboso con una temperatura mínima que descenderá hasta los 8.5°C. La velocidad del viento puede alcanzar hasta 7 km/h, lo cual asegura una jornada con bastante viento fresco. La humedad registrada es de aproximadamente el 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A lo largo de la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas persistirán de manera similar. La temperatura alcanzará un máximo cercano a los 22.4°C, brindando un cierre de día agradable. Se espera que el viento mantenga su intensidad, alcanzando picos de 8 km/h, y la humedad relativa podría incrementar ligeramente, rozando el 41%.