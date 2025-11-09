Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre de 2025

Tiempo y clima

El tiempo clima matutino en Santa Cruz

Esta mañana en Santa Cruz se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, mientras que los vientos serán moderados con una velocidad máxima de 25 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica fresca. El índice de humedad se estima en 80%, ofreciendo un entorno húmedo y frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso y se espera que las temperaturas asciendan hasta los 7.3°C. Los vientos continuarán a una velocidad similar a la de la mañana, manteniendo una velocidad media de 22 km/h. Por la noche, el clima se persistirá parcialmente nuboso, con temperaturas decreciendo nuevamente hacia los valores matutinos. Se recomienda mantener abrigos ligeros a mano durante todo el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 9 de noviembre de 2025

En Santa Cruz, el amanecer será a las 09:40 y el atardecer a las 17:34, brindando un día suficientemente largo para disfrutar de actividades al aire libre.