Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Estado del tiempo
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 10 de noviembre de 2025, 06:01

Clima en Córdoba durante la mañana

Este lunes por la mañana en Córdoba, el clima será parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 7.3°C y alcanzarán un máximo de 21.9°C. Los vientos se presentarán con una velocidad moderada, alrededor de 14 km/h, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente debido a una humedad relativa máxima del 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, se mantendrá una tendencia similar en cuanto a nubosidad parcial. Sin embargo, las temperaturas descenderán gradualmente. Se recomienda mantenerse fresco y llevar ropa adecuada para un clima algo inestable, dado que la velocidad media del viento por la tarde variará entre 6 km/h y 9 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Aunque las probabilidades de precipitaciones son mínimas, no baje la guardia y lleve un paraguas por si acaso. También es aconsejable usar protector solar, a pesar de la nubosidad, para proteger la piel. Mantente hidratado durante el día, sobre todo si realizas actividades al aire libre.