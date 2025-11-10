Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Estado del tiempo

Clima en Córdoba durante la mañana

Este lunes por la mañana en Córdoba, el clima será parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 7.3°C y alcanzarán un máximo de 21.9°C. Los vientos se presentarán con una velocidad moderada, alrededor de 14 km/h, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente debido a una humedad relativa máxima del 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, se mantendrá una tendencia similar en cuanto a nubosidad parcial. Sin embargo, las temperaturas descenderán gradualmente. Se recomienda mantenerse fresco y llevar ropa adecuada para un clima algo inestable, dado que la velocidad media del viento por la tarde variará entre 6 km/h y 9 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Aunque las probabilidades de precipitaciones son mínimas, no baje la guardia y lleve un paraguas por si acaso. También es aconsejable usar protector solar, a pesar de la nubosidad, para proteger la piel. Mantente hidratado durante el día, sobre todo si realizas actividades al aire libre.