Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

Este lunes 10 de noviembre, el clima en Jujuy estará caracterizado por una jornada con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, lo cual sugiere un inicio de día bastante frío. La velocidad del viento estará incrementando, alcanzando máximas de hasta 10 km/h. La humedad en el aire se mantendrá alrededor del 85%, lo que podría aumentar la sensación térmica de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, en contraste con la mañana, las temperaturas subirán notablemente, alcanzando un máximo de 18.4°C. Con estas variaciones de temperatura, es probable que durante el día se experimente un clima moderadamente cambiante. El viento continuará soplando a velocidades de aproximadamente 13 km/h. No se espera precipitación en forma de lluvia, ofreciendo una jornada seca para la provincia.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Se recomienda vestir en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura a lo largo del día. Tenga en cuenta la humedad elevada y opte por telas transpirables. Aunque no se espera lluvia, llevar consigo un abrigo ligero para la noche puede ser de utilidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 10 de noviembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:01 AM y se pondrá a las 06:41 PM, brindando un día con luz de alrededor de 10 horas y 40 minutos.