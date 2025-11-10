Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Estado matutino del tiempo en La Pampa

Durante la mañana, se prevé un clima parcialmente nuboso en La Pampa. Las temperaturas mínimas empezarán en 7.1°C, subiendo gradualmente hacia el mediodía. Este aumento será acompañado por vientos suaves predominando desde el noreste con velocidades variables que alcanzarán hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Hacia la tarde, el termómetro se elevará hasta los 18.4°C. El cielo continuará cubierto con algunas nubes, pero sin expectativas palpables de precipitaciones. Los vientos podrían intensificarse, llegando a registrar ráfagas de hasta 14 km/h, generando una sensación de frescura en el ambiente vespertino. Finalmente, durante la noche, el clima se mantendrá fresco, con cielo mayormente despejado, ideal para quienes disfrutan de un paseo nocturno. La humedad relativa del aire se mantendrá en un promedio alrededor del 40%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 10 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer se espera a las 08:25 y la puesta del sol se producirá a las 18:08. La luna hará su aparición en el cielo a las 17:21 y se ocultará a las 07:59 del día siguiente. Estas condiciones brindan excelentes oportunidades para disfrutar de la vista del atardecer y la salida de la luna.