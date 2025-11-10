Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Tiempo hoy

La jornada en Neuquén comenzará con un clima mayormente nublado y temperaturas frescas. La mínima será de 4.9°C, lo que puede requerir ropa abrigada al salir de casa. Además, habrá ráfagas de viento de hasta 27 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío. A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación es mínima, por lo que es poco probable que llueva.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para el resto del día, el clima se mantendrá parcialmente nublado con un aumento gradual en las temperaturas, alcanzando una máxima de 17°C. Se espera que el viento continúe presente con una intensidad que oscilará entre los 27 km/h. La humedad relativa será de unos 75%, ofreciendo una sensación térmica relativamente agradable durante las horas de la tarde y noche. No se esperan precipitaciones significativas, por lo que es un buen momento para disfrutar actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Recomendamos llevar siempre una capa adicional de abrigo dado el fresco inicio del día. Además, asegúrese de sujetar objetos livianos en el exterior ante los vientos que pueda haber. Aunque el riesgo de lluvia es bajo, siempre es conveniente estar preparado con un paraguas plegable por cualquier imprevisto.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 10 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, brindando un breve arco diurno ideal para aprovechar las actividades al aire libre en un entorno parcialmente nuboso. La salida de la luna está prevista para las 17:28 y se ocultará a las 08:22 del día siguiente, brindando también una oportunidad para observar el cielo nocturno despejado de nubes.