Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Clima y Tiempo

El clima en Río Negro esta mañana

En Río Negro, el día comienza con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán entre los 6.8°C y los 17.1°C, proporcionando un inicio de mañana fresco. Los vientos soplarán de manera moderada a una velocidad máxima de 22 km/h. Para más detalles sobre el clima, visita nuestro sitio web.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Ya por la tarde, el clima tenderá a estabilizarse, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Se espera que los vientos continúen a lo largo de la tarde y noche con similar intensidad. La humedad relativa del aire alcanzará un 82%, lo que puede aumentar la sensación térmica. Con el amanecer a las 08:09 y el atardecer previsto para las 17:51, el día ofrecerá un lapso moderado de luz solar.