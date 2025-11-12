Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Estado del clima

El clima en Santa Fe para la mañana de este miércoles 12 de noviembre de 2025 se presenta con un cielo espléndidamente despejado y temperaturas frescas, alcanzando mínimas de 7.9°C. Los vientos soplarán desde el sector noreste a una velocidad máxima de 21 km/h, provocando una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las condiciones meteorológicas mostrarán un incremento en la temperatura, llegando hasta los 18.5°C, con un cielo predominantemente soleado. Durante la noche se espera que las nubes se mantengan escasas, acompañadas por una leve brisa, permitiendo disfrutar de un ambiente cálido y tranquilo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

El sol asomará en el horizonte de Santa Fe a las 07:29 AM, mientras que se esconderá a las 06:06 PM. La luz del día ofrecerá unas horas ideales para realizar actividades al aire libre.