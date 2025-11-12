Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Estado del clima
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 12 de noviembre de 2025, 06:04

El clima en Santa Fe para la mañana de este miércoles 12 de noviembre de 2025 se presenta con un cielo espléndidamente despejado y temperaturas frescas, alcanzando mínimas de 7.9°C. Los vientos soplarán desde el sector noreste a una velocidad máxima de 21 km/h, provocando una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las condiciones meteorológicas mostrarán un incremento en la temperatura, llegando hasta los 18.5°C, con un cielo predominantemente soleado. Durante la noche se espera que las nubes se mantengan escasas, acompañadas por una leve brisa, permitiendo disfrutar de un ambiente cálido y tranquilo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

El sol asomará en el horizonte de Santa Fe a las 07:29 AM, mientras que se esconderá a las 06:06 PM. La luz del día ofrecerá unas horas ideales para realizar actividades al aire libre.