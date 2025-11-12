Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

miércoles, 12 de noviembre de 2025, 06:05

Estado del tiempo en la mañana

En Santiago Del Estero, el clima durante la mañana será de cielo mayormente despejado y con una temperatura mínima que rondará los 9.5°C. No se esperan precipitaciones durante esta parte del día, sin embargo, la humedad relativa estará alrededor del 63%, haciendo el aire algo pesado. El viento soplará a una velocidad máxima de 22 km/h, lo que contribuirá a una fresca sensación térmica matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde, las condiciones climáticas en Santiago Del Estero incluirán cielos parcialmente nubosos, con una temperatura que podría alcanzar los 22°C. Durante la noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso con pequeñas probabilidades de lluvia. El viento continuará presente con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h. La tarde y noche estarán ideales para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones contra el viento.