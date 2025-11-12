Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

Estado del tiempo en la mañana

En Santiago Del Estero, el clima durante la mañana será de cielo mayormente despejado y con una temperatura mínima que rondará los 9.5°C. No se esperan precipitaciones durante esta parte del día, sin embargo, la humedad relativa estará alrededor del 63%, haciendo el aire algo pesado. El viento soplará a una velocidad máxima de 22 km/h, lo que contribuirá a una fresca sensación térmica matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde, las condiciones climáticas en Santiago Del Estero incluirán cielos parcialmente nubosos, con una temperatura que podría alcanzar los 22°C. Durante la noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso con pequeñas probabilidades de lluvia. El viento continuará presente con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h. La tarde y noche estarán ideales para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones contra el viento.