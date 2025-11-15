Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

El tiempo hoy

Hoy en Buenos Aires, experimentaremos un clima que se describe como parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 5.6°C, mientras que la probabilidad de precipitación permanecerá baja. Los vientos tendrán una velocidad media, alcanzando hasta 21 km/h, lo que proporciona una sensación de frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, se espera que las temperaturas máximas alcancen 15.7°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso y los vientos continuarán con velocidades similares, manteniendo una sensación confortable. No se prevé lluvia, por lo que podrán disfrutar de la ciudad al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día debido a las bajas temperaturas. No olviden mantenerse hidratados si planean pasar mucho tiempo al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025

El amanecer será a las 08:05 y la puesta del sol se producirá a las 17:52, ofreciendo una ventana de luz diurna de gran calidad para actividades exteriores.