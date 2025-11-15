Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

El tiempo hoy
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 15 de noviembre de 2025, 06:01

Hoy en Buenos Aires, experimentaremos un clima que se describe como parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 5.6°C, mientras que la probabilidad de precipitación permanecerá baja. Los vientos tendrán una velocidad media, alcanzando hasta 21 km/h, lo que proporciona una sensación de frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, se espera que las temperaturas máximas alcancen 15.7°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso y los vientos continuarán con velocidades similares, manteniendo una sensación confortable. No se prevé lluvia, por lo que podrán disfrutar de la ciudad al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

También podría interesarte

Horóscopo de Aries de hoy: domingo 16 de noviembre de 2025

Horóscopo de Aries de hoy: domingo 16 de noviembre de 2025

Las películas ganadoras del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Las películas ganadoras del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día debido a las bajas temperaturas. No olviden mantenerse hidratados si planean pasar mucho tiempo al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025

El amanecer será a las 08:05 y la puesta del sol se producirá a las 17:52, ofreciendo una ventana de luz diurna de gran calidad para actividades exteriores.