Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima Tiempo Día

Condiciones climáticas de la mañana en Formosa

En la mañana de este sábado en Formosa, el clima estará caracterizado por condiciones de cielo parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre mínimas de 7.9°C y un ambiente más cálido hacia el mediodía. Los vientos serán suaves, alcanzando velocidades medias de hasta 9 km/h. La humedad será un factor a considerar, alcanzando niveles altos durante esta parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Ya en la tarde y noche, se prevé que el cielo en Formosa mantenga su aspecto parcialmente nublado. La máxima alcanzará los 20.5°C. Las condiciones atmosféricas seguirán siendo tranquilas, aunque con ligera presencia de viento que no debería superar los 9 km/h. No se esperan lluvias, lo que hace de esta una buena oportunidad para disfrutar al aire libre.

Consejo: Aproveche el clima agradable para realizar actividades recreativas al aire libre durante el día de hoy.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Para aquellos que esperan disfrutar de actividades al aire libre hoy en Formosa, se recomienda mantenerse hidratados y usar protección solar, especialmente durante las horas pico de sol. Aunque las temperaturas no serán extremadamente altas, el uso de sombreros y ropa ligera puede ayudar a mantener el confort.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 06:37, brindando un amanecer temprano y luminoso. El ocaso llegará a las 18:08, marcando el final de la jornada solar con un atardecer que se espera sea espectacular.