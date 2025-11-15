Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Estado del clima

En la mañana, Río Negro estará cubierto con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas serán de 6.8°C, favoreciendo un ambiente fresco. No se preve lluvias, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A medida que avance la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas ascendiendo a un máximo de 17.1°C. El viento soplará del Noroeste con una velocidad máxima de 22 km/h.

La humedad relativa alcanzará hasta un 82%, por lo que es importante mantenerse hidratado a lo largo del día. Se recomienda estar preparado para posibles cambios rápidos en la temperatura debido a la alta humedad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025

El amanecer está previsto para las 8:33 y el atardecer a las 17:51. Será un día ideal para disfrutar del paisaje de Río Negro, aprovechando las horas de luz al máximo.