Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025
En la mañana, Río Negro estará cubierto con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas serán de 6.8°C, favoreciendo un ambiente fresco. No se preve lluvias, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
A medida que avance la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas ascendiendo a un máximo de 17.1°C. El viento soplará del Noroeste con una velocidad máxima de 22 km/h.
La humedad relativa alcanzará hasta un 82%, por lo que es importante mantenerse hidratado a lo largo del día. Se recomienda estar preparado para posibles cambios rápidos en la temperatura debido a la alta humedad.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025
El amanecer está previsto para las 8:33 y el atardecer a las 17:51. Será un día ideal para disfrutar del paisaje de Río Negro, aprovechando las horas de luz al máximo.