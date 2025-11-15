Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Mañana en Tucumán

Hoy en Tucumán, el clima durante la mañana será parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 8.5°C. Se prevé que la humedad sea del 68%, lo que podría generar una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, las nubes continuarán siendo protagonistas en el cielo tucumano. Las temperaturas se elevarán hasta un máximo de 22.4°C, creando un ambiente agradable aunque sin cambios significativos en la nubosidad. Durante la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente a valores cercanos al mínimo, manteniéndose la paridad nubosa en el cielo.

Se recomienda llevar una chaqueta ligera para manejar los cambios de temperatura a lo largo del día.