Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Pronóstico diario
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 15 de noviembre de 2025, 06:04

Mañana en Tucumán

Hoy en Tucumán, el clima durante la mañana será parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 8.5°C. Se prevé que la humedad sea del 68%, lo que podría generar una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, las nubes continuarán siendo protagonistas en el cielo tucumano. Las temperaturas se elevarán hasta un máximo de 22.4°C, creando un ambiente agradable aunque sin cambios significativos en la nubosidad. Durante la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente a valores cercanos al mínimo, manteniéndose la paridad nubosa en el cielo.

Se recomienda llevar una chaqueta ligera para manejar los cambios de temperatura a lo largo del día.