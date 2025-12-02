Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar casa con pileta en un barrio cerrado cerca de la Ciudad

Se acerca la temporada de descanso y las familias ya organizan sus vacaciones buscando opciones cercanas y con comodidades. ¿Cuánto sale alquilar una casa con pileta este año?

Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar casa con pileta en un barrio cerrado cerca de la Ciudad. Foto ilustrativa, Unsplash.

Con la llegada del mes de diciembre, las familias comienzan a planificar el descanso para sus vacaciones de verano y para aquellos que dejaron la decisión a último momento y se encuentran en la búsqueda de lugares cercanos y seguros aparece la oportunidad de alquilar casas con pileta en barrios cerrados.

Se trata de una opción ideal para quienes buscan espacios que ofrezcan seguridad, aire libre y confort, pero no siempre los precios están al alcance de cualquiera ya que este año las opciones registran incrementos significativos.

Vacaciones 2026

En números concretos, “los precios aumentan en promedio un 15% respecto a la temporada 2025”, precisó Paola Sessarego, gerente comercial de Grupo Vaccaro, según consigna el medio Iprofesional. Este ajuste responde a la alta demanda estacional y al mayor coste de mantenimiento.

Cuánto cuesta alquilar casa con pileta en un barrio cerrado cerca de la Ciudad

Si hablamos de lugares accesibles para la clase media, Escobar se ha consolidado como una de las zonas más buscadas debido a sus precios accesibles dentro del mercado de barrios cerrados. En esta zona, los precios de mensuales de referencia se sitúan, en promedio, dentro del siguiente rango:

Barrio Araucarias: desde u$s2.400.

Barrio Ceibos: desde u$s2.600.

Barrio Vistas: desde u$s2.800.

Barrio Acacias: desde u$s3.000.

Barrio Riberas: desde u$s3.100.

Si hablamos de zona oeste, consigna el mismo medio, los lugares “se destacan por combinar buenos accesos, infraestructura completa y un equilibrio adecuado entre precio y calidad de vida, factores que resultan determinantes para la demanda”, afirmó Sessarego.

María Eugenia R&V: casa de 3 dormitorios – u$s2.500. Ubicado en el km 34 del Acceso Oeste (Moreno), ofrece una amplia gama de amenities: club house, piscina descubierta con solarium, piscina cubierta climatizada con opción de hidroterapia, gimnasio, sauna y spa; sector de parrillas, canchas de tenis, básquet y fútbol; y áreas comunes de recreación.

Barrio Santa Ana: casa familiar con pileta – u$s2.200. En un entorno más “residencial” que comercial, sobre la RP 24, tiene piscina, canchas de tenis, fútbol, vóley/hockey y otros deportes.

San Diego: propiedad de categoría media – u$s4.350. Ubicado en el kilómetro 42 del Acceso Oeste (partido de Moreno), destaca como uno de los countries más grandes y completos del oeste del Gran Buenos Aires. Su infraestructura incluye piscinas al aire libre y cubierta, spa y gimnasio, pero su verdadero valor agregado es la amplia oferta deportiva: canchas de tenis, fútbol, polo, equitación y varias canchas de golf, entre ellas una de 18 hoyos y otra de 9.

Hacia el sur del Gran Buenos Aires Canning, San Vicente y Spegazzini se perfilan como tres destinos destacados para el alquiler temporario, donde los precios para esta temporada arrancan desde u$s2.800.