Certificado Único de Discapacidad: cómo entrar gratis a eventos deportivos y culturales desde 2026 con el CUD

Este carnet permite acceder a distintas actividades sin costo alguno, pero antes se deben acreditar una serie de pasos.

Discapacidad; invalidez. Foto: Freepik.

El CUD incluye distintos beneficios y accesos especiales para aquellos que cuenten con este documento. El Certificado Único de Discapacidad garantiza la salud, transporte, educación y accesibilidad para las personas que padecen alguna de las afecciones contempladas.

Dentro de los beneficios aparece el acceso gratuito a distintos espectáculos, ya sean deportivos, artísticos o culturales. Con el objetivo de promover la inclusión y la participación plena de las personas que tienen alguna discapacidad, se incluye en la lista de privilegios la posibilidad de ingresar a estos sitios.

Cómo ingresar gratis a recitales o eventos deportivos con el CUD

Según informa la Ley 22.431, quienes posean el CUD vigente pueden ingresar sin costo a museos, teatros, cines, recitales, partidos deportivos y parques nacionales, simplemente presentando el certificado físico o digital al momento de la compra o en el ingreso al evento.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

En algunos casos, los establecimientos o provincias pueden requerir una reserva anticipada o acreditación online. Además, cuando la discapacidad lo requiere, el beneficio puede extenderse a un acompañante.

Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026

Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.

Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.

Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.

Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.

Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.

Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.

Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.

Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.

Certificado Único de Discapacidad. Foto: Agencia Municipal de Discapacidad.

Cómo tramitar o renovar el CUD

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) recuerda que, para renovar el certificado, es necesario:

Reunir los informes médicos y estudios actualizados.

Solicitar un turno ante la Junta Evaluadora correspondiente.

Asistir puntualmente a la cita (la ausencia implica reiniciar el trámite).

Retirar el CUD o la resolución en el mismo lugar.

El retiro puede realizarlo cualquier persona mayor de 18 años que presente el DNI del titular.

¿Quiénes pueden solicitar el CUD?

El Certificado Único de Discapacidad puede ser solicitado por personas con alguna de las siguientes condiciones: