Qué es el aligot de Francia y cómo preparar este plato de papa y queso en 5 pasos

Si nunca comiste aligot, un plato típico de Francia, esta es la receta para hacerlo en 5 pasos. ¿Qué necesitas? Papas, queso, un poco de crema de leche y algunas especias.
Aunque a simple vista parece un puré de papas, el aligot se distingue por los largos hilos de queso que se estiran al levantarlo con una cuchara.
En Francia, el aligot suele acompañar carnes asadas, embutidos o platos de cerdo, aunque también puede servirse como plato principal. Su textura cremosa y elástica lo convierten en una opción ideal para los días fríos.
Qué ingredientes se necesitan para hacer aligot en casa
El aligot original se prepara con Tomme fraîche, un queso francés difícil de conseguir fuera de ese país. Sin embargo, en las versiones caseras se puede reemplazar por mozzarella, queso pategrás o cualquier queso semiduro que funda bien.
Los ingredientes básicos para cuatro porciones son:
- 1 kg de papas
- 300 g de mozzarella rallada o en trozos
- 100 ml de crema de leche
- 50 g de manteca
- Sal y pimienta a gusto
- 1 diente de ajo (opcional)
El paso a paso para lograr la textura elástica del aligot
- Pelar y hervir las papas en agua con sal hasta que estén bien tiernas.
- Escurrir y hacer un puré suave, sin grumos.
- Agregar la manteca y la crema de leche, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
- Incorporar el queso de a poco, revolviendo constantemente para que se funda con el calor del puré.
- Mezclar varios minutos hasta que la preparación adquiera la textura elástica característica y forme hilos largos al levantarla con una cuchara.