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Cambia la licencia de conducir en Argentina: cómo funciona el nuevo sistema de scoring y qué hay que tener en cuenta

La Agencia Nacional de Seguridad Vial hizo oficial la nueva actualización con el objetivo de unificar criterios para registrar y clasificar las infracciones de tránsito en todo el país. Todos los detalles.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cambios en la licencia de conducir.
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La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) hizo oficial la nueva actualización del sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir con el objetivo de unificar criterios para registrar y clasificar las infracciones de tránsito en todo el país.

La medida, enmarcada en la Disposición 167/2026, señala que aunque el sistema de puntos ya existía, la novedad es que se incorporan los códigos unívocos para cada infracción, una herramienta que permitirá que las distintas jurisdicciones utilicen un mismo lenguaje administrativo para identificar faltas y antecedentes de tránsito.

Con esta decisión se busca mejorar la interoperabilidad entre organismos y facilitar la aplicación homogénea del sistema de scoring, el cual funciona como un mecanismo para sancionar conductas peligrosas al volante y promover una conducción más segura.

Qué cambia con el nuevo sistema de scoring para la licencia de conducir

La ANSV aclaró que la disposición no crea nuevas multas ni modifica las sanciones vigentes, sino que asigna un código específico a cada una de las infracciones contempladas en el régimen nacional.

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De esta manera, infracciones como conducir alcoholizado, usar el celular al volante, exceder los límites de velocidad o cruzar un semáforo en rojo quedarán identificadas bajo un código único en todo el territorio adherido al sistema.

Cambios en la licencia de conducir. Foto: Gobierno argentino

Según explicó el organismo, esto permitirá una administración más eficiente de los antecedentes de tránsito y una mejor coordinación entre los integrantes el Sistema Nacional de Seguridad Vial.

Cuándo entra en vigencia la medida

La Disposición 167/2026 establece que el nuevo esquema operativo comenzará a regir a partir del viernes 19 de junio.

La medida apunta a consolidar un sistema de puntos más uniforme entre las distintas jurisdicciones del país, facilitando el intercambio de información y la correcta registración de las infracciones de tránsito.

Cuáles son las infracciones de tránsito más comunes, según la ANSV

Entre las infracciones de tránsito más comunes detalladas en el nuevo sistema de scoring publicado en el boletín oficial por la ANSV figuran:

  • Conducir con alcoholemia positiva.
  • Negarse a realizar el test de alcoholemia.
  • Circular a contramano.
  • Exceder los límites de velocidad.
  • No usar cinturón de seguridad.
  • Utilizar el celular o auriculares mientras se conduce.
  • Circular sin seguro vigente.
  • Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
  • No respetar semáforos.
  • Conducir estando inhabilitado.
  • Participar en picadas o competencias ilegales.

Además, aparecen faltas vinculadas a la documentación del vehículo, el estado de los elementos de seguridad, el respeto de las prioridades de paso y distintas infracciones de estacionamiento.

Las sanciones más severas en la Ley de Tránsito

El listado aprobado por la ANSV reserva las multas más altas para infracciones consideradas especialmente graves por el riesgo que representan para la seguridad vial.

  • Entre ellas figuran las siguientes:
  • Liberar un vehículo al tránsito sin las condiciones mínimas de seguridad.
  • Circular con servicios de transporte sin las luces reglamentarias.
  • Exceso de carga sin autorización.
  • Alterar o adulterar sistemas de control del vehículo.

En estos casos, las sanciones pueden oscilar entre 5.000 y 20.000 UF, lo que tomando la referencia de $2.249 por unidad equivale a multas de entre $11.245.000 y $44.980.000.

Licencia de conducirTránsito
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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