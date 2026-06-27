Ernestina Pais tenía la licencia inhabilitada: el dato que se conoció tras el fatal accidente con el Tren de la Costa

Ernestina Pais Foto: redes

La trágica muerte de Ernestina Pais, ocurrida tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en San Isidro, sumó un dato clave en las últimas horas: la periodista y conductora tenía la licencia de conducir inhabilitada. Según la información difundida por medios nacionales, la medida había sido dispuesta el 8 de abril de 2026, después de un episodio vial ocurrido el 3 de marzo en Vicente López, cuando Pais chocó con otro vehículo y se negó a realizarse el test de alcoholemia correspondiente.

El antecedente cobró relevancia porque la conductora manejaba el mismo vehículo, un Honda City, al momento del siniestro fatal. De acuerdo con la investigación, el accidente ocurrió en el cruce ferroviario ubicado en Sáenz Peña y El Cano, en la zona de San Isidro/Martínez, donde el auto fue impactado sobre el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa.

Qué se sabe del accidente en San Isidro

El hecho ocurrió el viernes 26 de junio por la noche y provocó una fuerte conmoción en el ambiente televisivo, teatral y periodístico. Pais, de 54 años, viajaba sola cuando su auto fue arrollado por el tren. Según las primeras reconstrucciones citadas por fuentes judiciales y policiales, el vehículo habría ingresado al paso a nivel cuando la barrera estaba baja.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

La causa quedó en manos de la fiscal María Paula Hertrig, quien ordenó medidas para determinar con precisión la mecánica del siniestro. Entre los elementos incorporados al expediente aparecen cámaras de seguridad de la zona, registros municipales y pericias realizadas en el lugar. Infobae informó que la Justicia ya contaba con un video de la secuencia completa del impacto.

Uno de los puntos centrales será establecer si todos los sistemas del paso a nivel funcionaban correctamente. Mientras algunas fuentes oficiales indicaron que la barrera y la señalización estaban operativas, también trascendieron testimonios de vecinos que señalaron supuestas fallas frecuentes en ese cruce.

La inhabilitación del registro y las infracciones previas

La información sobre la licencia inhabilitada generó impacto porque no se trataba de una suspensión reciente sin antecedentes. De acuerdo con lo publicado por Infobae, la sanción se habría dictado por 468 días, tras el choque registrado en marzo en la avenida Del Libertador y Las Heras, en Vicente López. En aquella ocasión, Pais se negó al control de alcoholemia, lo que derivó en la medida administrativa.

Además, se informó que la conductora acumulaba infracciones de tránsito tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, principalmente por excesos de velocidad. Algunos reportes indicaron que la deuda total superaba cifras millonarias entre ambas jurisdicciones.

Este dato no modifica por sí solo la investigación del accidente fatal, pero sí forma parte del contexto que analizan las autoridades para reconstruir las circunstancias previas al choque. La causa, por el momento, continúa bajo investigación judicial.

La autopsia y las pericias pendientes

Tras el accidente, la Justicia ordenó la realización de la autopsia para determinar formalmente la causa de muerte. De acuerdo con reportes posteriores, el informe preliminar habría señalado un traumatismo encefalocraneano grave como consecuencia del impacto. Además, se aguardaban estudios complementarios, incluidos análisis toxicológicos, para establecer si existía presencia de alcohol u otras sustancias al momento del hecho.

Murió Ernestina Pais a los 54 años Foto: redes

Fuentes policiales citadas por Infobae indicaron que no se encontraron bebidas alcohólicas dentro del vehículo. Sin embargo, los resultados toxicológicos serán los que permitan sumar información objetiva al expediente.

Cómo identificaron a Ernestina Pais

Otro de los detalles que trascendió fue el procedimiento de identificación. Debido a la violencia del impacto, la Policía Científica no habría podido reconocerla de inmediato. La patente del vehículo coincidía con la titularidad de la conductora, y posteriormente se avanzó con otras medidas para confirmar su identidad. Según Infobae, incluso se envió un móvil a su domicilio y los llamados de familiares ayudaron a ubicar su teléfono dentro del auto.

Una formación del Tren de la Costa arrolló el auto donde se trasladaba. Foto: Canal 12 y UFI Martínez

La noticia golpeó con fuerza a colegas, amigos y seguidores, que comenzaron a despedirla en redes sociales. Ernestina Pais fue una figura reconocida de la televisión argentina, con pasos destacados por CQC, Mañanas Informales, Desayuno Americano e Intratables. También se encontraba activa en teatro con la obra El divorcio del año.

Una muerte que conmocionó a la televisión argentina

La partida de Ernestina Pais dejó una fuerte conmoción pública. Con una personalidad frontal, humor filoso y una extensa trayectoria en medios, la conductora había logrado construir una identidad propia dentro del periodismo y el entretenimiento argentino.

Mientras sus colegas la despiden y su familia atraviesa el dolor, la Justicia busca cerrar los puntos pendientes: la mecánica exacta del accidente, el funcionamiento del paso a nivel, el análisis de las cámaras, la autopsia definitiva y los estudios toxicológicos.

Por ahora, el dato confirmado que suma un nuevo capítulo al caso es contundente: Ernestina Pais manejaba con la licencia inhabilitada, una medida que había sido dictada meses antes del fatal choque con el Tren de la Costa.