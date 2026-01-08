Murió la adolescente que había sobrevivido al trágico accidente en Entre Ríos en el que falleció toda su familia

Astrid Raquel Martínez de 17 años tenía el 95% del cuerpo quemado. En el choque también perdieron la vida su mamá, sus hermanas y su tío.

Murió la única sobreviviente del accidente en Entre Ríos en el que se calcinaron cuatro personas Foto: Internet

En las últimas horas se conoció la triste noticia de la muerte de Astrid Raquel Martínez, la única sobreviviente del al trágico accidente en Entre Ríos en el que falleció toda su familia.

La joven de 17 años estaba internada desde el domingo en el Hospital San Martín de Paraná y tenía el 95% del cuerpo quemado.

En el accidente, cuatro personas perdieron la vida: Nora del Carmen Techeira (44), madre de la chica; David Techeira (30), hermano menor de la mujer y tío de Astrid; y Gabriela Liz (20) y Omaira Ruth Martínez (17), las dos hermanas de la adolescente.

En ese contexto, la ESRN 1, el colegio al que asistían las mellizas, emitió un comunicado.

Astrid era la única sobreviviente del brutal accidente en el que murió toda su familia. Foto: (Foto: gentileza El Cordillerano)

“Querida comunidad educativa y vecinos de General Roca: con el corazón roto y una profunda tristeza que nos invade como institución, el equipo directivo, cuerpo docente y no docente de la ESRN N°1 lamenta informar el fallecimiento de nuestra querida estudiante Astrid Raquel Martínez".

“Tras días de una lucha heroica, Astrid nos ha dejado para reunirse con sus hermanas, Omaira Ruth y Gabriela Liz, su madre Nora del Carmen, y su tío David”, reza el comunicado de la institución.

“No hay palabras suficientes para abrazar tanto dolor, pero nos queda el consuelo de haber estado unidos por ella hasta el último momento”, agrega.

“Queremos hablarle especialmente a cada joven que compartió el camino con Astrid y Omaira. Sabemos que esta noticia llega en medio del receso, lejos de las aulas y de sus amistades”.

“Aunque hoy no estemos juntos en los pasillos, queremos que sepan que no se encuentran solos en su pesar. La distancia de las vacaciones no rompe el lazo que nos une como escuela. Les abrazamos a la distancia y les invitamos a recordar la dulzura y la sensibilidad que ellas siempre brindaron; que esos recuerdos sean un refugio en sus hogares hasta que volvamos a encontrarnos”, sentenciaron sobre el final del comunicado.

“Acompañamos con toda nuestra fuerza al padre de Astrid y Omaira y a toda su familia que hoy atraviesa este duelo impensable. Guardaremos en nuestra memoria la actitud atenta y mediadora de las chicas ante los conflictos; eran almas que traían calma y luz a nuestra querida escuela. Las personas solo mueren cuando se las olvida. En nuestros corazones, su bondad y su luz serán eternas. Que en paz descansen”, concluyeron.