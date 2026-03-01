Cómo cocinar remolacha Foto: Foto generada con IA

Durante años, la mayoría de las personas ha preparado la remolacha de la misma manera: hervida en agua hasta que esté tierna. Aunque este método es práctico, tiene un problema importante: gran parte de sus nutrientes, color y sabor terminan diluyéndose en el agua de cocción. Por eso, cada vez más cocineros y nutricionistas recomiendan un método que no solo preserva sus propiedades, sino que además transforma su sabor por completo: asar la remolacha.

Esta técnica, simple y al alcance de cualquiera, logra que la remolacha libere sus azúcares naturales, intensifique su color y mantenga intacta su textura jugosa. Si querés disfrutarla al máximo, esta es la forma definitiva de prepararla.

Remolacha

Remolacha asada: el método definitivo para mantener intactos sus nutrientes

Cuando la remolacha se hierve, una parte importante de vitaminas hidrosolubles —como la C y ciertas del grupo B— pasan al agua. También se pierde una fracción de minerales y antioxidantes, además de su característico sabor dulce.

El horneado, en cambio, actúa como una especie de “cocción sellada”:

Conserva los nutrientes, ya que no hay agua que los arrastre.

Concentra el sabor, resaltando sus notas dulces naturales.

Mantiene la textura, logrando un interior firme pero tierno.

Potencia el color, gracias al calor seco que cuida los pigmentos como las betalaínas.

Además, la remolacha asada tiene múltiples beneficios: ayuda a mejorar la circulación, aporta fibra, antioxidantes y es una excelente opción para ensaladas, guarniciones, hummus o snacks saludables.

Jugo de remolacha. Foto: Freepik.

Paso a paso: la técnica exacta para asar remolachas en casa

La buena noticia es que asar remolachas es extremadamente fácil. No hace falta ser experto, ni tener utensilios especiales. Solo necesitás un horno y unos minutos de preparación.

1. Elegí remolachas firmes y de tamaño parejo

Cuanto más frescas, mejor. Las de tamaño similar aseguran una cocción uniforme.

2. Lávalas bien sin quitar la piel

La piel actúa como protección natural durante el horneado y conserva la humedad interna.

3. Secalas y envuélvelas en papel aluminio

Este paso es clave: el papel crea un microambiente de vapor que cocina la remolacha de forma pareja sin resecarla.

4. Añadí un chorrito de aceite y una pizca de sal

Directamente sobre la remolacha, antes de cerrarla en el papel. Aporta sabor y ayuda a intensificar el color.

5. Horneá a 180–200°C durante 45 a 60 minutos

El tiempo varía según el tamaño, pero estarán listas cuando puedas pincharlas fácilmente con un cuchillo.

6. Dejá enfriar y pelá con las manos

La piel saldrá casi sola, sin esfuerzo.

7. Usalas como quieras

Cortadas en cubos para ensaladas, procesadas para dips, o simplemente solas con un toque de limón y aceite.