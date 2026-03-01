Adiós a la remolacha hervida: la técnica infalible para potenciar su sabor y aprovechar todos sus beneficios
Olvidate de la remolacha hervida y sin sabor. Existe una técnica sencilla que transforma completamente su textura, potencia su dulzor natural y conserva al máximo sus nutrientes: asarla. Este método, cada vez más elegido por cocineros y amantes de la comida saludable, cambia por completo la forma de disfrutar este superalimento. Descubrí por qué funciona, cómo hacerlo en casa y los beneficios que vas a notar desde el primer bocado.
Durante años, la mayoría de las personas ha preparado la remolacha de la misma manera: hervida en agua hasta que esté tierna. Aunque este método es práctico, tiene un problema importante: gran parte de sus nutrientes, color y sabor terminan diluyéndose en el agua de cocción. Por eso, cada vez más cocineros y nutricionistas recomiendan un método que no solo preserva sus propiedades, sino que además transforma su sabor por completo: asar la remolacha.
Esta técnica, simple y al alcance de cualquiera, logra que la remolacha libere sus azúcares naturales, intensifique su color y mantenga intacta su textura jugosa. Si querés disfrutarla al máximo, esta es la forma definitiva de prepararla.
Remolacha asada: el método definitivo para mantener intactos sus nutrientes
Cuando la remolacha se hierve, una parte importante de vitaminas hidrosolubles —como la C y ciertas del grupo B— pasan al agua. También se pierde una fracción de minerales y antioxidantes, además de su característico sabor dulce.
El horneado, en cambio, actúa como una especie de “cocción sellada”:
- Conserva los nutrientes, ya que no hay agua que los arrastre.
- Concentra el sabor, resaltando sus notas dulces naturales.
- Mantiene la textura, logrando un interior firme pero tierno.
- Potencia el color, gracias al calor seco que cuida los pigmentos como las betalaínas.
Además, la remolacha asada tiene múltiples beneficios: ayuda a mejorar la circulación, aporta fibra, antioxidantes y es una excelente opción para ensaladas, guarniciones, hummus o snacks saludables.
Paso a paso: la técnica exacta para asar remolachas en casa
La buena noticia es que asar remolachas es extremadamente fácil. No hace falta ser experto, ni tener utensilios especiales. Solo necesitás un horno y unos minutos de preparación.
1. Elegí remolachas firmes y de tamaño parejo
Cuanto más frescas, mejor. Las de tamaño similar aseguran una cocción uniforme.
2. Lávalas bien sin quitar la piel
La piel actúa como protección natural durante el horneado y conserva la humedad interna.
3. Secalas y envuélvelas en papel aluminio
Este paso es clave: el papel crea un microambiente de vapor que cocina la remolacha de forma pareja sin resecarla.
4. Añadí un chorrito de aceite y una pizca de sal
Directamente sobre la remolacha, antes de cerrarla en el papel. Aporta sabor y ayuda a intensificar el color.
5. Horneá a 180–200°C durante 45 a 60 minutos
El tiempo varía según el tamaño, pero estarán listas cuando puedas pincharlas fácilmente con un cuchillo.
6. Dejá enfriar y pelá con las manos
La piel saldrá casi sola, sin esfuerzo.
7. Usalas como quieras
Cortadas en cubos para ensaladas, procesadas para dips, o simplemente solas con un toque de limón y aceite.