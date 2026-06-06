PAMI confirmó qué credenciales siguen vigentes y cómo descargar la nueva provisoria con QR

PAMI jubilados Foto: PAMI

Para miles de afiliados, tener una credencial válida de PAMI sigue siendo un requisito clave al momento de retirar medicamentos, hacer trámites, pedir turnos o validar prestaciones médicas. En ese contexto, el organismo salió a aclarar cuáles son hoy los formatos aceptados y qué deben hacer quienes todavía conservan versiones viejas que ya no tienen validez.

La novedad más importante es que la credencial provisoria con código QR pasó a ocupar un lugar central entre las alternativas disponibles. PAMI indicó que este formato puede descargarse nuevamente desde su sitio oficial y que, si una persona aún conserva una provisoria anterior sin QR, tendrá que volver a generarla para que sea considerada válida.

Qué credenciales de PAMI son válidas hoy para trámites, recetas y atención médica

Actualmente, PAMI reconoce cuatro credenciales vigentes. La primera es la credencial digital, que puede consultarse desde la app Mi PAMI sin necesidad de imprimirla. La segunda es la credencial provisoria con QR, que se descarga desde la web oficial. La tercera opción es la credencial provisoria tipo ticket, que se obtiene en las terminales de autogestión de agencias y UGL. Y la cuarta es la credencial plástica, que ya no se distribuye, aunque sigue siendo válida para quienes todavía la conservan.

Credencial digital de ANSES Foto: PAMI

Este punto resulta fundamental porque muchos afiliados creen, erróneamente, que sin la app o sin una tarjeta nueva ya no pueden atenderse. Sin embargo, PAMI fue claro: la credencial digital no es obligatoria y ningún profesional de la salud puede rechazar a un afiliado por no tener instalada la aplicación. La atención médica, la entrega de medicamentos y el acceso a prestaciones pueden realizarse con cualquiera de las credenciales vigentes.

Las credenciales que ya no sirven y que conviene reemplazar cuanto antes

Entre las aclaraciones más relevantes aparece una advertencia para quienes todavía guardan documentos viejos. PAMI confirmó que la credencial provisoria sin código QR ya no tiene validez, al igual que la credencial anterior. Esto significa que, si un afiliado todavía utiliza alguno de esos formatos, deberá actualizarlo para evitar demoras al momento de realizar gestiones o acceder a una prestación.

La actualización también apunta a reforzar el resguardo de la información del afiliado. Desde el organismo explicaron que el cambio en la credencial provisoria responde a una actualización de los datos requeridos para generarla, con el objetivo de mejorar el servicio y proteger la información personal.

Cómo descargar la nueva credencial provisoria con QR de PAMI, paso a paso

Quienes necesiten obtener la nueva versión provisoria pueden hacerlo desde la web oficial de PAMI. Para completar el trámite, el sistema solicita número de afiliación, número de trámite del DNI, DNI y sexo según figure en el documento. Una vez cargados esos datos, se puede generar la credencial para guardarla en el celular o imprimirla y usarla cuando sea necesario.

Uno de los cambios que más llamó la atención es justamente la incorporación del número de trámite del DNI como parte de la validación. Esa exigencia se sumó para fortalecer la seguridad del proceso y minimizar problemas vinculados con la identidad de los afiliados.

Jubilaciones PAMI Foto: PAMI

Además, PAMI remarcó que esta credencial provisoria no tiene vencimiento, por lo que puede descargarse, imprimirse y utilizarse en cualquier momento, con la misma validez que la credencial plástica o la digital. Para muchos jubilados y pensionados, esto representa una solución práctica, especialmente cuando no tienen a mano la tarjeta física o prefieren evitar trámites presenciales.

Qué pasa si no tenés la app o no podés hacer el trámite online

Otra duda frecuente entre afiliados es qué ocurre si no usan celular, no manejan la app o no cuentan con el número de trámite del DNI al momento de iniciar la gestión. En esos casos, PAMI recuerda que existe la opción de obtener una credencial provisoria tipo ticket en las terminales de autogestión disponibles en agencias y UGL. Esa alternativa permite contar con una constancia válida sin depender exclusivamente del formato digital.

La aclaración es importante porque no todos los afiliados se manejan con herramientas digitales. Por eso, el organismo sostuvo que no existe un único formato obligatorio y que cualquiera de las credenciales vigentes sirve para acreditar identidad y acceder a los servicios.

Por qué conviene revisar hoy mismo cuál credencial de PAMI tenés

En la práctica, verificar si la credencial está actualizada puede evitar inconvenientes justo cuando más se necesita una atención, una receta o la entrega de un medicamento. Si el documento que tenés es viejo, no tiene QR o corresponde a un modelo anterior, lo más recomendable es actualizarlo cuanto antes.

La buena noticia es que hoy PAMI mantiene disponibles varias alternativas válidas, tanto para quienes prefieren manejarse desde el celular como para quienes siguen optando por formatos impresos o físicos. Conocer qué credenciales sirven y cómo descargar la nueva provisoria con QR puede ahorrar tiempo, evitar rechazos y facilitar el acceso a prestaciones esenciales.