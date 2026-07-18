Jubilados de PAMI: cómo acceder a cursos de idiomas, tecnología y memoria sin costo

Cursos de la UNaB para Adultos Mayores. Foto: Prensa UNaB

Aquellos afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden inscribirse en la nueva edición de los cursos universitarios UPAMI y en los talleres sociopreventivos que se realizan en universidades y Centros de Jubilados y Pensionados de todo el país, con modalidades presenciales, virtuales y mixtas según cada institución.

Así, estos talleres buscan promover el aprendizaje colectivo, el bienestar general y la participación social. Abarcan distintas temáticas de interés y cada afiliado puede inscribirse en un máximo de cinco cursos universitarios y hasta tres talleres sociopreventivos.

Los talleres para PAMI buscan promover el aprendizaje colectivo, el bienestar general y la participación social. Foto: PAMI

¿Qué cursos ofrece PAMI?

Más de 60 unidades académicas dictan los cursos universitarios UPAMI que no requieren estudios previos para participar y son gratuitas para todos los afiliados.

PAMI ofrece además talleres sociopreventivos organizados junto a Centros de Jubilados y Pensionados con el objetivo de promover el aprendizaje, los vínculos sociales y el movimiento en las personas mayores.

Una alternativa es el programa Buen Vivir que se enfoca en el cuidado integral de la salud y la mejora de la calidad de vida a través de distintas actividades de bienestar.

Las temáticas de los cursos se agrupan en seis grandes categorías:

Grupo de autoayuda, reflexión y encuentros

Idiomas

Literatura, escritura, lectura y narración

Medios de comunicación

Memoria

Nuevas tecnologías y computación

Las Universidades que ofrecen los cursos presenciales son:

Universidad Provincial de Ezeiza

Universidad Nacional de Luján

¿Cómo inscribirse en los cursos y talleres de PAMI?

La inscripción a los cursos y talleres de PAMI se realiza a través del sitio oficial de PAMI o a través de la aplicación del organismo. En primer lugar, debés elegir si querés anotarte en un curso universitario UPAMI o en un taller sociopreventivo.

De allí, el siguiente paso es seleccionar la temática de interés y la actividad disponible. Finalmente, hay que completar los datos personales y confirmar la inscripción.

Debés elegir si querés anotarte en un curso universitario UPAMI o en un taller sociopreventivo. Foto: 0221

Una vez finalizado el trámite, el docente o tallerista se comunicará vía correo electrónico o teléfono para informar el inicio de la actividad y brindar los detalles de participación.

¿Qué necesito para inscribirme a los cursos y talleres de PAMI?