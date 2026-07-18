Jubilados de PAMI: cómo acceder a cursos de idiomas, tecnología y memoria sin costo

Aquellos afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden inscribirse en la nueva edición de los cursos universitarios UPAMI y en los talleres sociopreventivos que se realizan en universidades y Centros de Jubilados y Pensionados de todo el país, con modalidades presenciales, virtuales y mixtas según cada institución.
Así, estos talleres buscan promover el aprendizaje colectivo, el bienestar general y la participación social. Abarcan distintas temáticas de interés y cada afiliado puede inscribirse en un máximo de cinco cursos universitarios y hasta tres talleres sociopreventivos.
¿Qué cursos ofrece PAMI?
Más de 60 unidades académicas dictan los cursos universitarios UPAMI que no requieren estudios previos para participar y son gratuitas para todos los afiliados.
PAMI ofrece además talleres sociopreventivos organizados junto a Centros de Jubilados y Pensionados con el objetivo de promover el aprendizaje, los vínculos sociales y el movimiento en las personas mayores.
Una alternativa es el programa Buen Vivir que se enfoca en el cuidado integral de la salud y la mejora de la calidad de vida a través de distintas actividades de bienestar.
Las temáticas de los cursos se agrupan en seis grandes categorías:
- Grupo de autoayuda, reflexión y encuentros
- Idiomas
- Literatura, escritura, lectura y narración
- Medios de comunicación
- Memoria
- Nuevas tecnologías y computación
Las Universidades que ofrecen los cursos presenciales son:
- Universidad Provincial de Ezeiza
- Universidad Nacional de Luján
¿Cómo inscribirse en los cursos y talleres de PAMI?
La inscripción a los cursos y talleres de PAMI se realiza a través del sitio oficial de PAMI o a través de la aplicación del organismo. En primer lugar, debés elegir si querés anotarte en un curso universitario UPAMI o en un taller sociopreventivo.
De allí, el siguiente paso es seleccionar la temática de interés y la actividad disponible. Finalmente, hay que completar los datos personales y confirmar la inscripción.
Una vez finalizado el trámite, el docente o tallerista se comunicará vía correo electrónico o teléfono para informar el inicio de la actividad y brindar los detalles de participación.
¿Qué necesito para inscribirme a los cursos y talleres de PAMI?
- DNI
- Último recibo de haberes.
- Credencial de afiliado.
- En aquellas actividades donde se realicen actividades físicas: apto médico.