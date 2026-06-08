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Con la participación de Canal 26, se celebra esta semana la séptima edición del Líderes TV Fórum “CEO’s E-VOLUTION”

Con la presencia de más de 25 líderes destacados de toda Latinoamérica. El Director de Noticias Federico Bisutti hablará sobre los medios en la era digital.

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Por Canal 26
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 11:08
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Líderes TV Fórum “CEO’s E-VOLUTION”
Líderes TV Fórum “CEO’s E-VOLUTION” Foto: Prensa
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Canal 26 participará este martes de la séptima edición de Líderes TV Fórum “CEO’s E-VOLUTION”, en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. Federico Bisutti, Director de Noticias de Canal 26, hablará sobre el desafío de los medios en tiempos digitales.

Bajo el lema “2026: el año donde la IA redefine los negocios”, más de 25 destacados líderes corporativos de Latinoamérica se reunirán para debatir las expectativas y desafíos de diferentes industrias en el contexto actual.

La agenda profundizará en la evolución de sectores estratégicos como energía, movilidad, agronegocios, industria y servicios. Asimismo, se abordarán pilares críticos del ecosistema actual: desde la integración regional y la innovación tecnológica impulsada por la IA, hasta los nuevos desafíos en talento y consumo.

El encuentro contará con la participación presencial de invitados VIP y será transmitido vía streaming para toda la región, con cobertura en Canal 26 y difusión multiplataforma.

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Líderes TV Fórum “CEO’s E-VOLUTION” Foto: Prensa

Entre los speakers confirmados, figuran:

  • Alec Oxenford, Embajador de la Nación Argentina en los Estados Unidos.
  • Juan Garibaldi, CEO & Senior VP South Cone de Danone.
  • María Eugenia Tibessio, Presidenta de DuPont Argentina.
  • Baruc Sáez, CEO de Itaú BBA Argentina.
  • Federico Bissuti, Director de Noticias de Canal 26.
  • Natalia Scaliter, Gerente General de Google Cloud Argentina.
  • Tomás García, Lead Behavioral Scientist en Verily (Google Life Sciences).
  • Eliana Banchik, CEO de Michelin Argentina.
  • Tirso de Salles Meirelles, Presidente de FAESP/SENAR-SP.
  • Pablo San Martín, Presidente de SMS Latinoamérica.
  • Javier Lozada, Presidente de la Cámara Argentino-China.
  • Víctor Valle, CEO de PIEPER AI.
  • Marcelo Scaglione, Fundador & CEO del Centro Internacional para la Convergencia con la OCDE.
  • Nicolás García Mayor, CEO y fundador de Cmax System.
  • Jorge Sanchez, Gerente General del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center & Park Tower Hotel.
  • Ana Paula Sabelli, CEO y co-fundadora de QKStudio.
  • Enrique Szewach, Economista.
  • Dominique Duhau, Strategy Director de AED.
  • Martín Zuppi, Presidente de Stellantis Argentina.
  • Lucas Magnano, Presidente de CONINAGRO.

Con la conducción de Cecilia Luchía-Puig, Directora de Líderes TV y Mañana Profesional, el Fórum busca reflejar las transformaciones que atraviesan las principales industrias, poniendo en agenda los desafíos estratégicos que enfrentan las empresas en un entorno de cambio constante.

“Además de generar conversaciones sobre la inteligencia artificial y su impacto acelerador, el objetivo de Líderes TV Fórum es medir la temperatura de los negocios que ya están transformando a la Argentina y América Latina”, señala Luchía-Puig, y agrega: “más que un simple encuentro, es una definición del futuro”.

Líderes TV Fórum “CEOs E-VOLUTION” cuenta con Sheraton, SMS, Congress Rental, YPF, DuPont, Renault, FAESP/SENAR-SP, RE/MAX, y QK Studio como sponsors, y con Canal 26, Mañana Profesional, El Economista, Film Suez y Mazalán Comunicaciones como media partners.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo accediendo al formulario de inscripción.

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