La Justicia autorizó la demolición del edificio Floreal del Sol, el “elefante blanco” abandonado de Escobar. Foto: La Nación (Martín Cossarini)

Después de más de una década de abandono, el futuro de una de las construcciones inconclusas más emblemáticas de Escobar quedó definido por una decisión judicial. El Juzgado Civil y Comercial N°4 de Zárate-Campana autorizó la demolición total de la estructura del proyecto inmobiliario Floreal del Sol, ubicado sobre la avenida San Martín 565, en Belén de Escobar.

La medida responde a un pedido presentado por la Municipalidad de Escobar, que también solicitó el retiro de la grúa torre instalada en el predio y que permanece inmóvil desde la paralización de las obras. Fuentes municipales confirmaron que fueron notificadas de la sentencia esta semana y señalaron que los próximos pasos dependerán de una eventual apelación por parte de los propietarios del inmueble.

Demolición de Floreal del Sol: qué ordenó la Justicia en Escobar

En la resolución, el juez Leandro Marcos Cappello dispuso el inmediato “desanclaje, desarme y retiro de la grúa torre de aproximadamente 50 metros de altura” emplazada en el predio, al considerar que representa un riesgo potencial para vecinos, transeúntes y propiedades cercanas. Además, ordenó retirar otros elementos de obra deteriorados o que no cuentan con una adecuada sujeción, con el objetivo de minimizar posibles daños.

La Justicia autorizó la demolición total de la estructura del proyecto inmobiliario Floreal del Sol, en Escobar. Foto: La Nación (Martín Cossarini)

El fallo sostiene que la empresa propietaria del terreno, Doro Florida SA, no cumplió con los requerimientos e intimaciones formulados por el municipio durante los últimos años. Según el magistrado, el prolongado abandono agravó el estado de la construcción y convirtió a la demolición en la medida más efectiva para prevenir perjuicios a terceros.

La estructura está compuesta por un edificio de hormigón armado de 12 pisos, integrado por columnas, escaleras y losas sin muros interiores ni terminaciones. Junto a ella permanece una grúa torre de gran porte que nunca fue retirada tras la interrupción de los trabajos.

La obra se encuentra paralizada desde 2015 y presenta un deterioro estructural progresivo. Por ese motivo, la Justicia autorizó la demolición integral del edificio, incluyendo subsuelos, bases y pilotes, así como la posterior recomposición del terreno.

La medida responde a un pedido de la Municipalidad de Escobar, que solicitó el retiro de la grúa torre. Foto: Municipalidad de Escobar

Los trabajos podrán ser ejecutados por la Municipalidad de Escobar o por terceros contratados para tal fin, aunque los costos deberán ser afrontados por la empresa propietaria. Asimismo, la resolución deja en claro que no existen impedimentos judiciales para avanzar con las tareas, incluso frente a medidas cautelares vinculadas a otros expedientes relacionados con el emprendimiento.

El proyecto inmobiliario Floreal del Sol: de promesa de inversión a símbolo del abandono

Floreal del Sol fue presentado durante la primera mitad de la década pasada como uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos de Escobar. El proyecto contemplaba la construcción de varias torres residenciales, sectores comerciales y espacios hoteleros, con la promesa de transformar una de las principales zonas urbanas del distrito.

La iniciativa logró atraer a cientos de inversores interesados en adquirir unidades dentro del complejo. Sin embargo, las obras quedaron paralizadas en 2015 y nunca volvieron a ponerse en marcha.

La obra Floreal del Sol se encuentra paralizada desde 2015 y presenta un deterioro estructural progresivo. Foto: Clarín

Con el paso del tiempo, la estructura inconclusa pasó a convertirse en una postal habitual para quienes viven, trabajan o circulan por la avenida San Martín. Los pisos sin terminar, las áreas expuestas a la intemperie y la presencia permanente de la grúa transformaron al edificio en uno de los casos más visibles de obras abandonadas en la región.

Durante los últimos años, la Municipalidad de Escobar impulsó distintas actuaciones para exigir medidas de seguridad y definiciones sobre el futuro del predio. Entre ellas se incluyeron trabajos vinculados al cercado perimetral y la señalización del lugar, aunque las autoridades reconocían que muchas decisiones dependían de la situación judicial.