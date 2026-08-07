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Paseaba a su perro en un country, fue atacado por dos Bull Terrier y ahora deberán indemnizarlo

Un vecino de un barrio privado de Ingeniero Maschwitz recibirá una indemnización millonaria después de haber sido atacado por dos perros mientras caminaba con su mascota dentro del predio.

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Paseaba a su perro en un country, fue atacado por dos Bull Terrier y ahora deberán indemnizarlo
Paseaba a su perro en un country, fue atacado por dos Bull Terrier y ahora deberán indemnizarlo Foto: Wikipedia
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Un paseo cotidiano dentro de un barrio privado terminó en una demanda judicial y en una condena económica. Un hombre que caminaba con su perro por las calles internas de un country de Ingeniero Maschwitz, en el partido bonaerense de Escobar, fue mordido por dos perros de raza Staffordshire Bull Terrier y sufrió una lesión grave en una mano.

Tras el ataque, el damnificado inició una demanda contra los propietarios de los animales y también contra el consorcio del barrio. Finalmente, la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que los dueños de los perros deberán indemnizarlo con $2.700.000 más intereses, mientras que el country quedó fuera de la condena.

Cómo ocurrió el ataque dentro del barrio privado

El episodio ocurrió el 18 de agosto de 2022, cuando el hombre paseaba con un Schnauzer mini por el interior del barrio cerrado. En ese momento, dos perros salieron de un lote y se abalanzaron contra su mascota.

De acuerdo con lo expuesto en la causa, el vecino intentó intervenir para separar a los animales y evitar que siguieran atacando a su perro. En medio de esa situación, sufrió heridas en una mano.

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La escena fue respaldada por declaraciones de testigos y por un peritaje informático sobre las cámaras del barrio. Ese informe determinó que los perros estaban sueltos en las calles internas del predio.

La lesión que sufrió el vecino tras intentar salvar a su mascota

El ataque no quedó solo en un susto. La documentación médica incorporada al expediente acreditó que el hombre sufrió una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha.

Un vecino de un barrio privado de Ingeniero Maschwitz recibirá una indemnización millonaria
Paseaba a su perro en un country, fue atacado por dos Bull Terrier y ahora deberán indemnizarlo Foto: Google Maps

Días después del hecho, tuvo que ser operado para reducir la fractura y colocar material de osteosíntesis. La pericia médica concluyó que le quedó una incapacidad física parcial y permanente del 11%, vinculada con las secuelas funcionales y la cicatriz de la intervención.

Este punto fue clave para calcular el monto de la indemnización, ya que la Justicia no solo evaluó el ataque en sí, sino también las consecuencias físicas que padeció la víctima después del episodio.

Por qué la Justicia condenó a los dueños de los perros

La Cámara Civil ratificó que los propietarios de los animales debían responder por lo ocurrido. Para hacerlo, tomó como referencia el criterio de responsabilidad objetiva por daños causados por animales, previsto en el Código Civil y Comercial.

Fue atacado por dos perros mientras caminaba con su mascota dentro del predio
Paseaba a su perro en un country, fue atacado por dos Bull Terrier y ahora deberán indemnizarlo Foto: Freepik

Según el fallo, los dueños de los perros no lograron probar ninguna circunstancia que los liberara de responsabilidad. Los jueces entendieron que el daño sufrido por el vecino fue una consecuencia directa de que los animales se escaparan del lote y atacaran tanto al hombre como a su mascota.

En términos simples, para la Justicia no fue necesario demostrar una intención de daño por parte de los propietarios. Bastó con acreditar que los perros estaban bajo su guarda, que se encontraban sueltos y que provocaron lesiones.

Por qué el country no deberá pagar la indemnización

El demandante también había apuntado contra el consorcio del barrio privado. Según planteó, ya habrían existido episodios previos relacionados con esos perros.

Sin embargo, los camaristas rechazaron ese reclamo. Consideraron que el consorcio había actuado de acuerdo con el reglamento interno del barrio y que no se demostró un incumplimiento concreto de sus obligaciones.

El fallo destacó que los propietarios de los animales ya habían sido apercibidos y multados, y que el reglamento del barrio contemplaba sanciones para los casos de mascotas sueltas.

Un fallo que pone bajo la lupa la tenencia responsable

El caso vuelve a poner en debate la tenencia responsable de mascotas, especialmente en espacios compartidos como barrios cerrados, countries y complejos residenciales. Aunque se trate de lugares privados, la circulación interna implica reglas de convivencia y medidas de prevención.

Para los dueños de animales, el fallo deja un mensaje claro: mantener a los perros controlados no es solo una cuestión de buena convivencia, sino también una obligación legal. Si un animal se escapa y causa daños, sus propietarios pueden enfrentar consecuencias económicas importantes.

La indemnización de $2.700.000 más intereses marca el cierre judicial de un episodio que comenzó como una caminata de rutina y terminó con una lesión permanente, una operación y una demanda civil.

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