Tiene 119 años y todos se preguntan lo mismo: qué desayuna el hombre que desafía la longevidad

José Flores Flores. Foto: X

A los 119 años, José Flores Flores se convirtió en uno de los nombres más comentados en Costa Rica y en el mundo de la longevidad. Su caso genera asombro no solo por la cifra que marca su documento, sino también por la sencillez de su vida cotidiana: una rutina marcada por la comida casera, el trabajo de campo, la familia y una forma de vivir lejos de las modas modernas.

Nacido el 11 de julio de 1907 en Guanacaste, según registros citados por distintos medios, Flores vive actualmente en la zona de Sardinal, cerca de la Península de Nicoya, una región famosa por concentrar personas centenarias. Su edad todavía busca validación internacional, pero su historia ya despertó interés por una pregunta inevitable: ¿qué hábitos acompañaron a este hombre durante más de un siglo de vida?

El desayuno tradicional que volvió viral su historia

Lejos de los suplementos, las dietas de moda o los productos etiquetados como “milagrosos”, el desayuno atribuido a José Flores apunta a una mesa profundamente regional: arroz, frijoles, queso fresco y plátano frito. En algunos relatos se menciona el gallo pinto, una preparación típica de Centroamérica que combina arroz y frijoles, como parte de esa alimentación sencilla y cotidiana.

José Flores Flores. Foto: X

Ese plato no debe interpretarse como una fórmula mágica para vivir más, pero sí como una pista cultural. En la vida de Flores, la alimentación parece haber sido parte de un conjunto más amplio de hábitos: comidas caseras, actividad física sostenida durante décadas, vínculos familiares y una vida con rutinas estables.

La clave, entonces, no estaría en un único ingrediente, sino en el contexto completo. La longevidad rara vez se explica por un solo alimento. Los especialistas suelen observar una combinación de factores: genética, entorno, alimentación, movilidad diaria, redes sociales y acceso a cuidados.

Una vida cerca de una zona azul

José Flores vive en Guanacaste, cerca de la Península de Nicoya, una de las regiones asociadas con altos niveles de longevidad. Estos territorios, conocidos popularmente como zonas azules, suelen llamar la atención por la presencia de personas que superan los 100 años y mantienen hábitos muy arraigados a la vida comunitaria y al entorno rural.

En el caso de Flores, distintos reportes indican que pasó gran parte de su vida vinculado al trabajo agrícola y que su día a día siempre estuvo atravesado por la austeridad y la actividad física. Esa combinación refuerza una idea cada vez más estudiada: el cuerpo humano podría beneficiarse no solo del ejercicio planificado, sino también del movimiento constante incorporado a la vida diaria.

Caminar, hacer tareas domésticas, trabajar la tierra o mantener horarios regulares no son prácticas llamativas, pero pueden convertirse en pilares silenciosos de una vida más saludable.

El factor familiar y comunitario

Otro punto que vuelve especial la historia de José Flores es su entorno. Vive acompañado por familiares y, según distintos medios, su nieta Hellen Flores participa en su cuidado cotidiano. Este detalle no es menor: en muchas personas mayores, la red afectiva puede influir en la calidad de vida, la estabilidad emocional y el acompañamiento frente a las limitaciones propias de la edad.

José Flores Flores. Foto: X

A los 119 años, Flores presenta algunas dificultades físicas esperables, como problemas de audición y desgaste en una rodilla, pero su caso sigue siendo considerado excepcional por investigadores y organizaciones vinculadas al estudio de la longevidad.

La imagen que surge de su historia no es la de un secreto escondido, sino la de una vida sostenida por hábitos básicos: comer comida real, mantenerse activo, vivir acompañado y conservar una rutina.

¿Puede ser reconocido como el hombre más longevo del mundo?

La familia de José Flores impulsa un proceso para que su edad sea validada por organismos especializados en longevidad extrema. Según los reportes disponibles, su caso se apoya en documentos oficiales y en registros históricos que están siendo revisados.

Hasta que esa validación se complete, corresponde hablar de él como un aspirante al reconocimiento internacional, no como un récord confirmado. Esa precisión es clave para evitar exageraciones y mantener el rigor informativo.

Actualmente, su historia compite con otros casos reconocidos por entidades internacionales, pero el impacto mediático de Flores ya trascendió Costa Rica. No solo por su edad, sino por lo que representa: una generación que creció con menos tecnología, más trabajo físico y una alimentación basada en productos simples.