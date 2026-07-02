Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Por qué nevó en Mar del Plata?: la explicación meteorológica del histórico fenómeno en La Feliz

La ciudad costera amaneció blanca por la ola polar que la atraviesa. La explicación de los especialistas, en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Nieve en Mar del Plata
Nieve en Mar del Plata Foto: X
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mar del Plata volvió amaneció “blanca” con copos de nieve, aguanieve y una capa blanca en distintos sectores de La Feliz, en medio de una de las olas polares más intensas de los últimos años.

Minutos antes de las 8, el termómetro marcó -1 grado y una sensación térmica de -3,4 grados.

¿Por qué nevó en la Costa?

La combinación de aire polar, elevada humedad y precipitaciones débiles generó las condiciones para que se registraran nevadas y neviscas en Sierra de los Padres y otros puntos del partido de General Pueyrredon.

La nieve también apareció en otras provincias, entre ellas Córdoba, Mendoza, San Juan y Tucumán, aunque las imágenes de La Ciudad Feliz fueron las que más repercusión tuvieron en las redes sociales.

Contenido Recomendado

La histórica nevada que cubrió Mar del Plata:el recuerdo de 1991 que volvió con la nieve de julio

La histórica nevada que cubrió Mar del Plata: el recuerdo de 1991 que volvió con la nieve de julio

Mar del Plata amaneció de blanco:las impactantes imágenes de la nieve que dejó la ola polar

Mar del Plata amaneció de blanco: las impactantes imágenes de la nieve que dejó la ola polar

Aunque el fenómeno sorprendió a miles de personas, la nieve no es completamente ajena a la ciudad balnearia.

Mar del Plata acumula una serie de episodios documentados desde comienzos del siglo XX, algunos de los cuales quedaron grabados para siempre en la memoria de los marplatenses.

Nieve en Mar del Plata Foto: X

Cuántas veces nevó en Mar del Plata

De acuerdo con los registros históricos, estas fueron las nevadas documentadas en la ciudad de Mar del Plata a lo largo de la historia reciente:

  • 30 de julio de 1910: el primer registro oficial de nieve en Mar del Plata.
  • 22 de junio de 1918: una nevada que coincidió con el histórico episodio que también cubrió a la Ciudad de Buenos Aires.
  • 1925: nuevo fenómeno que volvió a teñir de blanco algunos sectores de la ciudad.
  • 1930: otra nevada registrada durante un invierno particularmente riguroso.
  • 1945: episodio de mediados del siglo pasado que quedó en los registros meteorológicos locales.
  • 1975: una de las nevadas más recordadas por los vecinos antes de la década de los noventa.
  • 1 de agosto de 1991: la nevada más intensa y famosa de la historia marplatense.
  • 10 de julio de 2004: la última gran nevada generalizada registrada en el casco urbano.
  • 2 de julio de 2026: el nuevo episodio de nieve y aguanieve que volvió a sorprender a la Ciudad Feliz.
Mar del PlataNieveClima
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cambios clave en el tránsito de CABA:dos avenidas de Caballito modificarán su sentido por la llegada del Trambus

    Cambios clave en el tránsito de CABA: dos avenidas de Caballito modificarán su sentido por la llegada del Trambus

  2. Certificado Único de Discapacidad:los 5 derechos que garantiza el CUD en Argentina

    Certificado Único de Discapacidad: los 5 derechos que garantiza el CUD en Argentina

  3. Con asientos de primera y aire acondicionado:qué ofrece el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento que une Once con Moreno y cuesta $2600

    Con asientos de primera y aire acondicionado: qué ofrece el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento que une Once con Moreno y cuesta $2600

  4. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 2 de julio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 2 de julio de 2026

  5. Vacaciones de invierno y feriado de julio 2026:las fechas clave para organizar una escapada

    Vacaciones de invierno y feriado de julio 2026: las fechas clave para organizar una escapada
Lo último
También podría interesarte
Política

Causa Vialidad:la Corte Suprema dejó firme el decomiso de bienes contra Cristina Kirchner por $685 mil millones

Causa Vialidad: la Corte Suprema dejó firme el decomiso de bienes contra Cristina Kirchner por $685 mil millones

Tras los cambios en el Gabinete, las tres reformas que el oficialismo buscará aprobar en el Congreso

Presupuesto 2027:qué adelantó el Gobierno sobre la inflación, el empleo y los impuestos para el año electoral

Tras dejar la jefatura de Gabinete, Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Economía

Por una nueva suba de bonos, el riesgo país volvió a caer y alcanzó su nivel más bajo en 8 años

Por una nueva suba de bonos, el riesgo país volvió a caer y alcanzó su nivel más bajo en 8 años

Cierra El Álamo:el histórico bar de Palermo anunció que baja sus persianas definitivamente tras casi 14 años y ya tiene fecha de despedida

Una histórica empresa de bebidas argentina entró en concurso preventivo y busca evitar la quiebra

Jubilaciones, AUH y otras prestaciones de ANSES:cómo consultar la fecha y el medio de cobro

Internacionales

Tragedia en Tailandia:un niño de 11 años atropelló con una camioneta a un grupo de monjes budistas y mató a nueve

Tragedia en Tailandia: un niño de 11 años atropelló con una camioneta a un grupo de monjes budistas y mató a nueve

Megaproyecto histórico:construyen el puente sobre el mar más largo de América Latina, que estará listo para 2031

Reino Unido ratificó la compra de 12 cazas F-35A con capacidad nuclear y reforzará la estrategia de la OTAN

Otra vez el estrecho de Ormuz en la mira:Irán amenaza a Estados Unidos y advierte que atacará a buques