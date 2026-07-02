¿Por qué nevó en Mar del Plata?: la explicación meteorológica del histórico fenómeno en La Feliz

Mar del Plata volvió amaneció “blanca” con copos de nieve, aguanieve y una capa blanca en distintos sectores de La Feliz, en medio de una de las olas polares más intensas de los últimos años.
Minutos antes de las 8, el termómetro marcó -1 grado y una sensación térmica de -3,4 grados.
¿Por qué nevó en la Costa?
La combinación de aire polar, elevada humedad y precipitaciones débiles generó las condiciones para que se registraran nevadas y neviscas en Sierra de los Padres y otros puntos del partido de General Pueyrredon.
La nieve también apareció en otras provincias, entre ellas Córdoba, Mendoza, San Juan y Tucumán, aunque las imágenes de La Ciudad Feliz fueron las que más repercusión tuvieron en las redes sociales.
Aunque el fenómeno sorprendió a miles de personas, la nieve no es completamente ajena a la ciudad balnearia.
Mar del Plata acumula una serie de episodios documentados desde comienzos del siglo XX, algunos de los cuales quedaron grabados para siempre en la memoria de los marplatenses.
Cuántas veces nevó en Mar del Plata
De acuerdo con los registros históricos, estas fueron las nevadas documentadas en la ciudad de Mar del Plata a lo largo de la historia reciente:
- 30 de julio de 1910: el primer registro oficial de nieve en Mar del Plata.
- 22 de junio de 1918: una nevada que coincidió con el histórico episodio que también cubrió a la Ciudad de Buenos Aires.
- 1925: nuevo fenómeno que volvió a teñir de blanco algunos sectores de la ciudad.
- 1930: otra nevada registrada durante un invierno particularmente riguroso.
- 1945: episodio de mediados del siglo pasado que quedó en los registros meteorológicos locales.
- 1975: una de las nevadas más recordadas por los vecinos antes de la década de los noventa.
- 1 de agosto de 1991: la nevada más intensa y famosa de la historia marplatense.
- 10 de julio de 2004: la última gran nevada generalizada registrada en el casco urbano.
- 2 de julio de 2026: el nuevo episodio de nieve y aguanieve que volvió a sorprender a la Ciudad Feliz.