¿Por qué nevó en Mar del Plata?: la explicación meteorológica del histórico fenómeno en La Feliz

Nieve en Mar del Plata Foto: X

Mar del Plata volvió amaneció “blanca” con copos de nieve, aguanieve y una capa blanca en distintos sectores de La Feliz, en medio de una de las olas polares más intensas de los últimos años.

Minutos antes de las 8, el termómetro marcó -1 grado y una sensación térmica de -3,4 grados.

¿Por qué nevó en la Costa?

La combinación de aire polar, elevada humedad y precipitaciones débiles generó las condiciones para que se registraran nevadas y neviscas en Sierra de los Padres y otros puntos del partido de General Pueyrredon.

La nieve también apareció en otras provincias, entre ellas Córdoba, Mendoza, San Juan y Tucumán, aunque las imágenes de La Ciudad Feliz fueron las que más repercusión tuvieron en las redes sociales.

Aunque el fenómeno sorprendió a miles de personas, la nieve no es completamente ajena a la ciudad balnearia.

Mar del Plata acumula una serie de episodios documentados desde comienzos del siglo XX, algunos de los cuales quedaron grabados para siempre en la memoria de los marplatenses.

Nieve en Mar del Plata Foto: X

Cuántas veces nevó en Mar del Plata

De acuerdo con los registros históricos, estas fueron las nevadas documentadas en la ciudad de Mar del Plata a lo largo de la historia reciente: