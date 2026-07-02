Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026: fechas confirmadas en Buenos Aires y otras provincias

Ya se palpitan las vacaciones de invierno 2026. Foto: Magnific

Las vacaciones de invierno 2026 están a la vuelta de la esquina en toda la Argentina y armar un plan de actividades es la clave para disfrutar del receso invernal sin estresarse de más. La búsqueda de colonias, actividades aptas para niños y escapadas en familia es más ameno cuando se conocen las fechas confirmadas para la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la Provincia de Buenos Aires y el resto del país.

Por eso, es crucial que repases la siguiente información para conocer en detalle cuándo empiezan y cuándo terminan las vacaciones de invierno en cada territorio.

Cuándo arrancan las vacaciones de invierno 2026 en CABA y en Provincia de Buenos Aires

Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, el receso escolar está pactado desde el lunes 20 hasta el viernes 31 de julio de 2026.

Dato útil para planificar: Luego de finalizar las actividades escolares el viernes 31 de julio, la vuelta a clases suele darse el lunes 3 de agosto, contemplando el fin de semana del 1 y 2 de agosto.

Las vacaciones de invierno en CABA y Provincia de Buenos Aires están confirmadas del 20 al 31 de julio de 2026. Foto: Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo impactan estas fechas del receso invernal en el calendario de julio-agosto 2026?

Representa dos semanas completas sin clases para todos los niveles obligatorios en CABA.

En la Provincia de Buenos Aires , el calendario educativo oficial incluye exactamente el mismo periodo (del 20 al 31 de julio) dentro del ciclo lectivo 2026.

Al coincidir las fechas de descanso de ambas jurisdicciones, suele aumentar de forma significativa la demanda de actividades recreativas, colonias de invierno y turismo interno en toda la región.

Cuándo inician las vacaciones de invierno 2026 en toda la Argentina

De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Ministerio de Capital Humano, las fechas oficiales de las vacaciones de invierno 2026 se distribuyen de manera escalonada en tres bloques que se dividen de la siguiente manera:

Del 6 al 17 de julio : Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

Del 13 al 24 de julio : Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego (Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Tucumán.

Del 20 al 31 de julio: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Las vacaciones de invierno 2026 en Argentina están divididas en tres bloques. Foto: NA

Vacaciones de invierno: por qué las fechas no siempre coinciden

En Argentina, las fechas del receso de mitad de año no siempre son unificadas. Esto se debe a que las fechas se publican por jurisdicción dentro del calendario escolar anual y pueden variar según cada provincia o ciudad de manera autónoma.

El esquema nacional muestra que para 2026 existen tres bloques de fechas en julio (principios, mitad y segunda quincena). Esta fragmentación se integra de forma directa a la planificación de cada ciclo lectivo regional, el cual busca cumplir de manera estricta con la carga anual de días de clase obligatorios. Por ejemplo, el calendario bonaerense organiza su propio receso enmarcado en las necesidades de su territorio nacional. Conocer de antemano este cronograma es la mejor estrategia para reservar pasajes, planear el descanso y evitar sorpresas de último momento.