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Quién es y de dónde es Ismail Elfath, el árbitro de la semifinal Argentina-Inglaterra por el Mundial 2026

El estadounidense, que ya dirigió 3 partidos esta Copa del Mundo, es el encargado de impartir justicia este miércoles en el Atlanta Stadium.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ismail Elfath, el árbitro de la semifinal Argentina-Inglaterra por el Mundial 2026.
Ismail Elfath, el árbitro de la semifinal Argentina-Inglaterra por el Mundial 2026. Foto: REUTERS
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La semifinal entre Argentina e Inglaterra está cargada de condimentos tanto fuera como dentro de la cancha, y uno de ellos es el árbitro del partido. La FIFA dispuso que el estadounidense Ismail Elfath sea el encargado de impartir justicia este miércoles en el Atlanta Stadium, mientras que sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins actúan como jueces de línea.

En tanto, los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni son el 4° árbitro y el juez de reserva, respectivamente. Desde el inicio del encuentro, se notó a Elfath, que dirige su segunda Copa del Mundo (fue a Qatar 2022), incisivo con los jugadores argentinos, no así con los inglese.

Quién es y de dónde es Ismail Elfath, el árbitro del Inglaterra-Argentina por el Mundial 2026

Ismail Elfath nació el 3 de marzo de 1982 en Casablanca, Marruecos, pero emigró a Estados Unidos con 18 años y obtuvo la nacionalidad estadounidense en el 2000.

El árbitro de 44 años es uno de los colegiados más experimentados de la CONCACAF, formando parte de la Professional Referee Organization y siendo internacional FIFA desde 2016.

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El árbitro Ismail Elfath durante Argentina-Inglaterra
Ismail Elfath, el árbitro de la semifinal Argentina-Inglaterra por el Mundial 2026. Foto: REUTERS

A lo largo de su trayectoria dirigió partidos en el Mundial de Clubes, Copa Oro, Mundial sub-20, Copa América, Juegos Olímpicos y la propia Copa del Mundo.

Es por ello que la FIFA lo considera como uno de los árbitros más reconocidos de Norteamérica y lo seleccionó para su segundo Mundial tras su aparición en Qatar 2022.

En el Mundial 2026 dirigió los siguientes partidos:

  • Países Bajos 2-2 Japón: sacó 3 tarjetas amarillas
  • Uruguay 0-1 España: mostró 4 amarillas y una roja
  • Brasil 1-2 Noruega: sacó 1 amarilla y cobró dos penales (ambos para Brasil)
Ismail Elfath, árbitro del Mundial 2026.
Ismail Elfath, el árbitro de Argentina-Inglaterra. Foto: REUTERS

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El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

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La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Mundial 2026Selección ArgentinaÁrbitroSelección Inglaterra
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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