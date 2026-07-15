Argentina vs Inglaterra: la inteligencia artificial reveló quién ganará la semifinal del Mundial 2026

La inteligencia artificial analizó el presente de Argentina e Inglaterra y proyectó un duelo muy parejo por un lugar en la final del Mundial 2026. Foto: X / @sudanalytics_.

La semifinal del Mundial 2026 tendrá uno de los duelos más esperados de la historia del fútbol: Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo. En un partido atravesado por la rivalidad histórica, los antecedentes inolvidables y dos selecciones que llegan con argumentos para levantar el trofeo.

A pocas horas del encuentro, un análisis basado en rendimiento reciente, estadísticas, estilos de juego, figuras individuales y antecedentes entre ambos equipos ubica a la Selección Argentina con una leve ventaja sobre el conjunto inglés, aunque anticipa un cruce extremadamente parejo y con margen para cualquier resultado.

Rendimiento, estadísticas, figuras y antecedentes históricos fueron algunas de las variables que evaluó la IA para elaborar su pronóstico de la semifinal. Foto: Canal 26

Según la proyección realizada por inteligencia artificial, Argentina tiene un 52% de probabilidades de quedarse con la victoria, mientras que Inglaterra cuenta con un 48% de chances. La diferencia es mínima y refleja un partido que podría definirse por detalles.

El contexto de un duelo con historia: Maradona, México ’86 y una rivalidad eterna

Argentina e Inglaterra tienen una historia especial dentro de los Mundiales. El recuerdo más importante es el duelo de cuartos de final de México 1986, cuando Diego Maradona marcó dos goles históricos en el triunfo argentino por 2-1: la famosa “Mano de Dios” y el considerado uno de los mejores goles de la historia de los Mundiales.

Desde entonces, cada enfrentamiento entre ambos equipos tiene una carga simbólica especial. Aunque Inglaterra posee una ventaja en el historial general, los partidos mundialistas entre ambos suelen estar marcados por la igualdad y la tensión.

Diego Armando Maradona; Mundial México 1986. Foto: Pinterest.

El pronóstico de la inteligencia artificial: una semifinal que puede definirse por detalles

El análisis de ChatGPT considera que Argentina parte apenas por encima debido a tres factores principales: su experiencia reciente en partidos eliminatorios, su equilibrio entre defensa y ataque y la presencia de Lionel Messi como factor diferencial.

Con Lionel Messi y Jude Bellingham como principales referentes, Argentina e Inglaterra protagonizarán uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo. Foto: REUTERS

Sin embargo, Inglaterra tiene argumentos suficientes para quedarse con la clasificación: una generación de enorme talento, mayor potencia física y múltiples variantes ofensivas. El pronóstico estimado según la inteligencia artificial es:

Argentina: 52% de probabilidades de ganar

Inglaterra: 48% de probabilidades de ganar

La predicción apunta a un partido cerrado, con pocos goles y donde un detalle puede cambiarlo todo: una genialidad de Messi, una aparición de Bellingham, una pelota parada o incluso una definición desde los penales.

El mediocampo, la batalla que puede definir la semifinal

Uno de los grandes interrogantes del partido será quién logra imponerse en la zona central.

“Argentina buscará controlar la posesión mediante la asociación entre Enzo Fernández, Mac Allister y De Paul, además de liberar a Messi para que reciba cerca del área rival”, escribe la IA.

“Inglaterra intentará imponer intensidad física con Rice y Bellingham, presionar la salida argentina y aprovechar la velocidad de sus extremos”.

Formación de la Selección de Inglaterra. Foto: Reuters (Paul Childs)

El equipo que logre dominar esa zona tendrá mayores posibilidades de manejar el ritmo del encuentro.

Más allá de los porcentajes, el análisis refleja lo que muchos imaginan: Argentina e Inglaterra protagonizarán una semifinal sin un favorito indiscutido.

La Albiceleste aparece apenas por delante gracias a su experiencia en instancias decisivas y al liderazgo de Messi, pero el potencial de Inglaterra convierte al cruce en uno de los más impredecibles del torneo.

En un Mundial, donde un error, una genialidad o incluso una tanda de penales pueden cambiar el destino de una selección, el margen entre ambos equipos es tan estrecho que cualquier pronóstico debe tomarse solo como una referencia y no como una sentencia.