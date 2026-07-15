El “Dibu” Martínez superó a Ubaldo Fillol y se convirtió en el arquero de Argentina con más partidos en Mundiales

Emiliano "Dibu" Martínez se convirtió en el arquero de Argentina con más partidos en los Mundiales. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Emiliano “Dibu” Martínez sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol argentino. En la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, el marplatense alcanzó un nuevo récord al convertirse en el arquero con más presencias en Copas del Mundo con la Selección Argentina.

Con su aparición en Atlanta, Martínez llegó a los 14 partidos disputados en mundiales, superando la marca que compartía con el legendario Ubaldo Fillol, campeón del mundo en Argentina 1978. El arquero argentino había igualado el registro del histórico “Pato” durante el compromiso ante Suiza, pero la semifinal le permitió quedar en soledad en lo más alto de la estadística.

Dibu Martínez superó a Fillol y se adueñó de un récord histórico

El camino hacia este logro comenzó en Qatar 2022, torneo en el que fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni y pieza decisiva en la obtención de la tercera estrella mundialista. Ya en la Copa del Mundo 2026, el guardameta mantuvo la titularidad y continuó sumando presencias hasta alcanzar una cifra inédita para un arquero argentino.

Con su aparición en Atlanta, Martínez llegó a los 14 partidos disputados en mundiales, superando la marca de Fillol. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

Antes de igualar y superar a Fillol, Martínez también había dejado atrás a Sergio “Chiquito” Romero, quien acumuló 12 encuentros mundialistas entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, siendo titular en todos los partidos disputados por la “Albiceleste” durante esas competencias.

La marca de Fillol, que permaneció vigente durante décadas, estaba compuesta por 13 partidos distribuidos en tres Copas del Mundo: una participación en Alemania 1974, siete partidos en Argentina 1978 (cuando conquistó el título) y cinco presencias en España 1982.

El ranking de los arqueros argentinos con más partidos en Copas del Mundo

Detrás de Martínez en la tabla histórica aparece Fillol con 13 partidos, seguido por Romero con 12. Más atrás figura Nery Pumpido, campeón del mundo en México 1986 y finalista en Italia 1990, con nueve presentaciones.

El "Dibu" Martínez mantuvo la titularidad y alcanzó una cifra inédita para un arquero argentino en Mundiales. Foto: Reuters (Dale Zanine)

La lista continúa con Sergio Goycochea y Antonio Roma, ambos con seis encuentros mundialistas, mientras que Roberto Abbondanzieri y Daniel Carnevali completan el grupo de los arqueros más destacados con cinco partidos cada uno.

La historia del arco argentino en los mundiales fue custodiada por nombres emblemáticos y actuaciones memorables. En total, 19 arqueros defendieron al menos durante algunos minutos la portería de la Selección Argentina en una Copa del Mundo, una nómina selecta a la que Martínez no solo pertenece, sino que ahora lidera en soledad.

A sus 33 años, el “Dibu” Martínez suma así un nuevo capítulo a una carrera que ya lo ubica entre los grandes referentes de la historia de la Selección. Mientras Argentina continúa su recorrido en el Mundial 2026, el arquero sigue ampliando un legado que, partido tras partido, parece no tener límites.