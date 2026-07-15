Quién es Djed Spence, el defensor de Inglaterra que jugó el Mundial con una “máscara”

Djed Spence, lateral derecho de Inglaterra, utiliza una protección en su mandíbula. Foto: REUTERS

Argentina enfrenta este miércoles a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 y el lateral derecho inglés, Djed Spence, es una de las grandes atracciones de la Copa del Mundo debido a que durante gran parte del torneo utilizó una especie de “máscara” que cubre su mentón y mandíbula. Lejos de tratarse de un accesorio estético o una decisión personal, el defensor del Tottenham utiliza este implemento por una razón médica.

Por qué Djed Spence usa protección en el Mundial 2026

Durante un partido ante Chelsea por la Premier League disputado en mayo, Spence recibió un codazo de Liam Delap, sufrió una fractura de mandíbula y llegó a la Copa del Mundo en proceso de recuperación, obligándolo a competir con este resguardo especial para evitar agravar la lesión.

Pese al fuerte impacto, el lateral completó el partido y posteriormente participó en el cierre de la campaña ante el Everton usando la misma pieza de protección que porta actualmente en la cita mundialista.

Así fue la lesión de Djed Spence. Video: X @DjedSpence

Así es la “máscara” de Djed Spence

El aparato que utiliza Djed Spence es una protección mandibular diseñada específicamente para cubrir y estabilizar la zona afectada por la fractura. Además, le permite que la estructura ósea complete su proceso de sanación mientras el futbolista continúa disputando partidos con Inglaterra.

Según los reportes médicos, el tiempo estimado para la recuperación total de la mandíbula es de aproximadamente tres meses, por lo que el lateral derecho deberá portar el accesorio durante el desarrollo de la Copa del Mundo, aunque para el encuentro de este miércoles decidió no utilizarlo.

El lateral derecho reconoció que portar el protector mandibular representa una incomodidad física durante los noventa minutos de juego, principalmente debido al ajuste de la pieza y a las condiciones de calor en Estados Unidos. Es por ello que en varios encuentros saltó a la cancha usando esta “máscara” y se la quitó con el correr de los minutos.

De todas maneras, Spence afirmó que se encuentra en proceso de adaptación para rendir al máximo nivel y le restó importancia al impacto de la protección en su desempeño deportivo, declarando a medios internacionales que la situación no le impide competir con normalidad.

Djed Spence, lateral derecho de Inglaterra, utiliza una protección en su mandíbula. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

De suplente a estrella: quién es Djed Spence

Nacido el 9 de agosto de 2000 en Londres, Djed Spence es uno de los laterales derechos con más proyección en el fútbol inglés. Se formó en las divisiones inferiores del Middlesbrough, para luego ser cedido al Nottingham Forest, donde fue una de las figuras del equipo.

Su gran rendimiento provocaron que el Tottenham ponga los ojos sobre el defensor de 25 años. Desde 2022 es futbolista de los “Spurs” y en el último tiempo se consolidó como titular indiscutido. En cuanto a la Selección de Inglaterra, su debut llegó el 9 de septiembre de 2025, cuando los “Tres Leones” golearon 5 a 0 a Serbia en un encuentro correspondiente a las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

Spence se convirtió en una alternativa habitual para el director técnico Thomas Tuchel y participó en los seis partidos de Inglaterra en la actual Copa del Mundo. “Quiero que el país se sienta orgulloso, que mi equipo se sienta orgulloso y que el entrenador se sienta orgulloso”, dijo el jugador de 25 ⁠años tras la victoria sobre Noruega por los cuartos de final.