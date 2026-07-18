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Cómo será el operativo de seguridad en CABA tras la final entre Argentina y España

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad dio detalles sobre el operativo que se montará luego de la final del Mundial 2026 en los alrededores del Obelisco y puntos clave del centro porteño.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires prepara un operativo de seguridad para el domingo 19 de julio.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires prepara un operativo de seguridad para el domingo 19 de julio. Foto: ZUMA Press Wire via Reuters Conn
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En la previa de la final de Argentina y España del Mundial 2026, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) informó sobre el operativo que se llevará cabo el domingo 19 de julio en los alrededores del Obelisco, donde se instalarán paneles fenólicos. Las autoridades del gobierno indicaron que desde el Centro Monitoreo Urbano (CMU) se hará un relevamiento de la situación en tiempo real con la presencia de drones de la Policía de la Ciudad y helicópteros del Escuadrón Aéreo de la de la misma fuerza que sobrevolarán toda la zona.

La cartera comunicó que en la calle habrá 1.000 efectivos de Policía porteña que pertenecen a Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), la Policía Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las comisarías vecinales 1B y 1D.

Festejos en el Obelisco tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026.
NOTICIAS ARGENTINAS Festejos en el Obelisco tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026. Foto: NA

Además, desde el Ministerio confirmaron que luego del partido se procederá al cierre de vallado en las siguientes avenidas y puntos claves del microcentro porteño con cortes preventivos de tránsito:

  • Corrientes entre Libertad y Cerrito
  • Corrientes entre Carlos Pellegrini y Suipacha
  • Diagonal Norte Roque Sáenz Peña entre Cerrito y Libertad
  • Diagonal Norte Roque Sáenz Peña entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

Asimismo, indicaron que sobre Diagonal Norte entre Pellegrini y Suipacha se dispondrá un “puesto médico de avanzada” que funcionará como un hospital móvil para eventualidades médicas. Asimismo, habrá ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y personal de Defensa Civil.

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La Selección Argentina cantando el Himno Nacional en el partido de semifinales contra Inglaterra. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

En tanto, sobre la logística de movilidad de los jugadores ya en territorio nacional no hay mayores detalles. Las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) son las que organizan el traslado de todo el Seleccionado y el cuerpo técnico, y hasta el momento, no se han hecho declaraciones. Se espera que lo hagan después del partido.

Operativo de seguridadMundial 2026Ciudad de Buenos AiresSelección ArgentinaSelección España
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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