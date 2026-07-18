Fin de una era: cierra un histórico hotel tras casi 30 años y conmueve a toda una ciudad

La hotelería correntina despide a uno de sus alojamientos más tradicionales Foto: diarioepoca

Un cierre inesperado sacude a Bella Vista, Corrientes, y marca el final de una etapa para la hotelería local. Después de casi tres décadas de actividad, el Hotel El Solar, uno de los alojamientos más reconocidos de la ciudad, dejará de recibir huéspedes de manera definitiva. La decisión fue tomada por la empresa propietaria, que señaló que el negocio dejó de ser rentable por la caída sostenida de la demanda turística y hotelera.

El histórico hotel que baja sus persianas tras casi 30 años

El Hotel El Solar se había convertido con el paso de los años en una referencia para quienes visitaban Bella Vista. Su estilo clásico, su impronta colonial y su tradicional mobiliario de algarrobo lo distinguían dentro de la oferta hotelera de la zona, convirtiéndolo en mucho más que un simple lugar de alojamiento.

Para muchos vecinos, turistas y viajeros frecuentes, el establecimiento formaba parte de la identidad de la ciudad. Durante casi 30 años, fue elegido por familias, visitantes de paso, personas que llegaban por trabajo y quienes participaban de eventos sociales o deportivos en la localidad correntina.

Un emblemático hotel de Bella Vista, Corrientes, cerrará sus puertas Foto: diarioepoca

El cierre definitivo representa un fuerte golpe simbólico para Bella Vista, ya que se trata de uno de los hoteles más representativos de la ciudad y de un espacio ligado al desarrollo turístico local durante buena parte de las últimas décadas.

Por qué cierra el Hotel El Solar de Bella Vista

Según trascendió, la principal razón detrás del cierre es la falta de rentabilidad. Desde la empresa indicaron que la actividad hotelera dejó de ser sostenible después de varios años de caída en la demanda, una situación que habría sido evaluada durante un largo período antes de tomar la decisión final.

La medida fue comunicada al personal del establecimiento y, de acuerdo con lo informado por Amílcar Fernández, trabajador del hotel, el cierre será definitivo. El empleado explicó que fueron notificados por la empresa sobre el fin de la actividad hotelera y que el lugar permanecerá abierto únicamente hasta el viernes previsto para su cierre.

Aunque el hotel supo tener buenos niveles de ocupación en momentos puntuales, como fines de semana largos o eventos deportivos, la actividad habitual no habría alcanzado para cubrir los costos fijos necesarios para mantener en funcionamiento el edificio y sus servicios.

Qué pasará con los empleados del hotel

Uno de los puntos que más preocupación generó en la comunidad está vinculado con el futuro laboral de quienes trabajaban en el establecimiento. De acuerdo con la información publicada, la empresa propietaria buscaría reubicar a los ocho empleados en otras unidades del grupo ubicadas en Corrientes, Entre Ríos y distintas provincias del Nordeste Argentino.

Sin embargo, esa reubicación dependerá de la disponibilidad de vacantes y también de la decisión de cada trabajador, ya que algunos traslados podrían implicar cambiar de ciudad o provincia.

La situación genera incertidumbre, especialmente porque el cierre no solo implica el final de un espacio turístico, sino también un cambio importante para las familias que dependían de la actividad del hotel.

Un golpe para el turismo local de Bella Vista

El cierre del Hotel El Solar no pasa desapercibido en Bella Vista. La ciudad correntina, reconocida por su vínculo con el río Paraná, sus paisajes naturales y su movimiento turístico regional, pierde uno de sus establecimientos tradicionales.

Después de casi tres décadas de trayectoria, el Hotel El Solar dejará de funcionar Foto: diarioepoca

La noticia también expone las dificultades que enfrenta parte del sector hotelero para sostener sus operaciones en un contexto de menor demanda, altos costos de mantenimiento y cambios en la forma en que viajan los turistas.

En este escenario, el cierre de un hotel con casi 30 años de trayectoria funciona como una señal de alerta para otros establecimientos similares, especialmente aquellos que dependen de una ocupación constante para afrontar gastos estructurales.

El final de una etapa para un ícono correntino

Con su cierre definitivo, el Hotel El Solar deja atrás una historia marcada por visitantes, recuerdos familiares, reuniones sociales y años de servicio en una de las ciudades más tradicionales de Corrientes. Su despedida genera nostalgia entre quienes lo conocieron y preocupación por el futuro del edificio que durante décadas recibió a huéspedes de distintos puntos del país.

Por el momento, no hay precisiones sobre qué destino tendrá el inmueble una vez concretado el cierre. Lo cierto es que Bella Vista despide a uno de sus hoteles más emblemáticos y la noticia deja una sensación compartida: se termina una etapa importante para la historia turística local.

Mientras la comunidad asimila el impacto, el cierre del Hotel El Solar se convierte en un símbolo de los desafíos que atraviesa la hotelería regional y en una postal amarga para quienes vieron crecer a este establecimiento durante casi tres décadas.