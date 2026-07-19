Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cuál es la diferencia entre feriado y asueto: cómo se paga si trabajo y qué decretará el Gobierno por la final del Mundial

En medio del nerviosismo por el partido entre Argentina-España, los hinchas se preguntan su el lunes 20 de julio tendrán que trabajar.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cuál es la diferencia entre feriado y asueto.
Cuál es la diferencia entre feriado y asueto. Foto: Freepik
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Este domingo 19 de julio, Argentina se enfrenta a España por la final del Mundial 2026. En pleno nerviosismo por lo que podrá dejar el partido, los hinchas se preguntan qué pasará el día después. Es en ese contexto que el Gobierno evalúa decretar un feriado o un asueto, aunque es importante destacar cuáles son sus diferencias.

Los fanáticos están atentos a la decisión que tomarán las autoridades respecto del lunes 20 y martes 21 de julio, fechas en la que se prevé la llegada del plantel de la Selección al país. Es por ello que surgió el interés por conocer cuáles son las diferencias entre un feriado y un asueto para los trabajadores.

Cuál es la diferencia entre feriado y asueto

Si el Gobierno decretara un feriado nacional, regirían las disposiciones establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para los días de descanso dominical. En ese caso, los empleados no estarían obligados a prestar tareas y, si trabajan, deberían percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual.

En cambio, si se dispusiera un asueto, la jornada tendría carácter de día no laborable. Esto significa que será el empleador quien determine si el trabajador debe cumplir con sus tareas habituales, sin la obligación de abonar un pago adicional por los servicios prestados.

Contenido Recomendado

Decretaron feriado para este lunes 20 de julio:por qué habrá un fin de semana largo

Decretaron feriado para este lunes 20 de julio: por qué habrá un fin de semana largo

¿Habrá feriado el lunes? La trama secreta del Gobierno posterior a la final del Mundial entre Argentina y España

¿Habrá feriado el lunes? La trama secreta del Gobierno posterior a la final del Mundial entre Argentina y España

Por otra parte, el Gobierno solo definiría los alcances del asueto, que afectaría exclusivamente a la administración pública, ya que los servicios considerados esenciales deberán mantener su funcionamiento. En el sector privado, en tanto, cada empleador podrá decidir si adhiere o no a la medida.

Cuál es la diferencia entre feriado y asueto. Foto: Magnific

Qué se sabe del posible feriado post final del Mundial 2026

La decisión del oficialismo es no apurar ningún anuncio hasta que concluya el partido del domingo ante España. La gestión de Javier Milei está cuidando su relación con los jugadores y el cuerpo técnico sabiendo que cualquier paso en falso o intento de utilización política podría costarle caro en términos de opinión pública.

Frente a esto, en el Gobierno acataron la determinación con buena predisposición: “Vamos a poner todo a disposición, pero depende de ellos”, sostuvo un funcionario, quien aclaró que serán los propios futbolistas quienes definan post partido cómo se organizará la agenda pública y si finalmente aceptarán el ofrecimiento de Milei para utilizar el balcón de la Casa Rosada.

Cuándo llega la Selección Nacional a la Argentina tras la final con España en EEUU

Luego de la final con España este 19 de julio, sea cual sea el resultado, la Selección Nacional volverá a la Argentina la próxima semana. De acuerdo a La Nación, el equipo se iría de la ciudad de Nueva York en un vuelo del mismo domingo por la noche por lo que podrían llegar al país el lunes 20 de julio en horas del mediodía, ya que el viaje desde la ciudad de la costa este de Estados Unidos a Buenos Aires tiene una duración de 11 horas aproximadamente.

En tanto, sobre la logística de movilidad de los jugadores ya en territorio nacional no hay mayores detalles. Las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) son las que organizan el traslado de todo el Seleccionado y el cuerpo técnico, y hasta el momento, no se han hecho declaraciones. Se espera que lo hagan después del partido.

FeriadoAsuetoSelección Argentina
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Decretaron feriado para este lunes 20 de julio:por qué habrá un fin de semana largo

    Decretaron feriado para este lunes 20 de julio: por qué habrá un fin de semana largo

  2. Final del Mundial 2026:cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes durante Argentina - España

    Final del Mundial 2026: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes durante Argentina - España

  3. PAMI cambió las reglas de sus credenciales:cuáles sirven y cuáles ya no aceptan

    PAMI cambió las reglas de sus credenciales: cuáles sirven y cuáles ya no aceptan

  4. Además de las cábalas:la oración a San Expedito que miles de argentinos rezan para iluminar a la Selección antes de la final contra España

    Además de las cábalas: la oración a San Expedito que miles de argentinos rezan para iluminar a la Selección antes de la final contra España

  5. El fin de una era:una histórica cadena de farmacias low cost cerró todos sus locales en Argentina

    El fin de una era: una histórica cadena de farmacias low cost cerró todos sus locales en Argentina
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Marcha de la CGT con las dos CTA, UTEP y jubilados:cuándo será la protesta contra el gobierno de Javier Milei

Marcha de la CGT con las dos CTA, UTEP y jubilados: cuándo será la protesta contra el gobierno de Javier Milei

El Gobierno retiró las piedras que homenajean a las víctimas del COVID-19 en Plaza de Mayo ante la final del Mundial entre Argentina y España

Cambios en el Gobierno:Santilli define su propio equipo y se confirma la salida de Darío Geuna, secretario de Ciencia y Tecnología

Reino Unido rechazó la protesta argentina por el paso del HMS Medway cerca de las Islas Malvinas y presentó una contranota diplomática

Economía

Jubilaciones ANSES:de cuánto serán los haberes de agosto tras el nuevo aumento

Jubilaciones ANSES: de cuánto serán los haberes de agosto tras el nuevo aumento

Una reconocida fábrica de alfajores argentina quedó al borde de la quiebra:cayó más de 30% en ventas y entró en concurso preventivo

Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

Internacionales

Donald Trump le preguntó a Claudio “Chiqui” Tapia si quería “repetir” el título en la previa de la final de Argentina y España

Donald Trump le preguntó a Claudio “Chiqui” Tapia si quería “repetir” el título en la previa de la final de Argentina y España

Leonor y Sofía acompañarán por primera vez a los Reyes de España en un viaje oficial al extranjero:estarán en la final del Mundial

Histórico acuerdo aéreo entre Argentina, Brasil, Chile y Paraguay:avanzan hacia un “Cielo Único” al estilo europeo

Javier Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro:la Justicia de Brasil endureció la prisión domiciliaria del expresidente