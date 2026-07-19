Cuál es la diferencia entre feriado y asueto: cómo se paga si trabajo y qué decretará el Gobierno por la final del Mundial

Cuál es la diferencia entre feriado y asueto. Foto: Freepik

Este domingo 19 de julio, Argentina se enfrenta a España por la final del Mundial 2026. En pleno nerviosismo por lo que podrá dejar el partido, los hinchas se preguntan qué pasará el día después. Es en ese contexto que el Gobierno evalúa decretar un feriado o un asueto, aunque es importante destacar cuáles son sus diferencias.

Los fanáticos están atentos a la decisión que tomarán las autoridades respecto del lunes 20 y martes 21 de julio, fechas en la que se prevé la llegada del plantel de la Selección al país. Es por ello que surgió el interés por conocer cuáles son las diferencias entre un feriado y un asueto para los trabajadores.

Cuál es la diferencia entre feriado y asueto

Si el Gobierno decretara un feriado nacional, regirían las disposiciones establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para los días de descanso dominical. En ese caso, los empleados no estarían obligados a prestar tareas y, si trabajan, deberían percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual.

En cambio, si se dispusiera un asueto, la jornada tendría carácter de día no laborable. Esto significa que será el empleador quien determine si el trabajador debe cumplir con sus tareas habituales, sin la obligación de abonar un pago adicional por los servicios prestados.

Por otra parte, el Gobierno solo definiría los alcances del asueto, que afectaría exclusivamente a la administración pública, ya que los servicios considerados esenciales deberán mantener su funcionamiento. En el sector privado, en tanto, cada empleador podrá decidir si adhiere o no a la medida.

Cuál es la diferencia entre feriado y asueto. Foto: Magnific

Qué se sabe del posible feriado post final del Mundial 2026

La decisión del oficialismo es no apurar ningún anuncio hasta que concluya el partido del domingo ante España. La gestión de Javier Milei está cuidando su relación con los jugadores y el cuerpo técnico sabiendo que cualquier paso en falso o intento de utilización política podría costarle caro en términos de opinión pública.

Frente a esto, en el Gobierno acataron la determinación con buena predisposición: “Vamos a poner todo a disposición, pero depende de ellos”, sostuvo un funcionario, quien aclaró que serán los propios futbolistas quienes definan post partido cómo se organizará la agenda pública y si finalmente aceptarán el ofrecimiento de Milei para utilizar el balcón de la Casa Rosada.

Cuándo llega la Selección Nacional a la Argentina tras la final con España en EEUU

Luego de la final con España este 19 de julio, sea cual sea el resultado, la Selección Nacional volverá a la Argentina la próxima semana. De acuerdo a La Nación, el equipo se iría de la ciudad de Nueva York en un vuelo del mismo domingo por la noche por lo que podrían llegar al país el lunes 20 de julio en horas del mediodía, ya que el viaje desde la ciudad de la costa este de Estados Unidos a Buenos Aires tiene una duración de 11 horas aproximadamente.

En tanto, sobre la logística de movilidad de los jugadores ya en territorio nacional no hay mayores detalles. Las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) son las que organizan el traslado de todo el Seleccionado y el cuerpo técnico, y hasta el momento, no se han hecho declaraciones. Se espera que lo hagan después del partido.