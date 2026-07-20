Incidentes en el Obelisco durante los festejos por el subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial

Incidentes en el Obelisco durante los festejos por el subcampeonato de Argentina en el Mundial. Foto: NA

Miles de hinchas argentinos se congregaron este domingo por la noche en las inmediaciones del Obelisco para acompañar y homenajear a la Selección Argentina tras la derrota 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026. Sin embargo, lo que comenzó como una emotiva muestra de apoyo al equipo de Lionel Scaloni terminó empañado por una serie de incidentes registrados en el centro porteño.

La convocatoria reunió a simpatizantes de distintos puntos del país que llegaron para expresar su respaldo al combinado nacional, que estuvo a un paso de conquistar la cuarta estrella de su historia. En medio de un clima de tristeza por el resultado, predominó durante gran parte de la noche el reconocimiento a la campaña realizada por el equipo en la máxima cita del fútbol mundial.

Disturbios y corridas en el centro porteño tras la final del Mundial 2026

De acuerdo con las primeras informaciones, un grupo de personas protagonizó disturbios en la zona cuando comenzó a arrojar piedras y botellas contra efectivos de la Policía de la Ciudad que participaban del operativo de seguridad desplegado para controlar la masiva concentración de simpatizantes.

Ante esta situación, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los sectores involucrados con el objetivo de dispersar a los agresores y restablecer el orden. Los incidentes generaron corridas y momentos de tensión sobre distintos tramos de la avenida 9 de Julio y en los accesos al Obelisco, mientras el operativo policial continuaba trabajando para controlar la situación.

Los enfrentamientos se registraron pasadas las 23:30, cuando el clima festivo comenzó a transformarse en un escenario de creciente conflictividad. Testigos relataron momentos de tensión en los alrededores del monumento, donde miles de personas permanecían concentradas tras la final disputada por la Selección Argentina.

El homenaje de los hinchas a Messi y la Selección pese a la derrota

Hasta antes de los incidentes, la histórica postal del centro de Buenos Aires había vuelto a teñirse de celeste y blanco. Con banderas, camisetas y cánticos, miles de personas eligieron acompañar al seleccionado nacional incluso en la derrota, destacando el recorrido realizado por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Los incidentes generaron corridas y momentos de tensión sobre distintos tramos de la avenida 9 de Julio y el Obelisco. Foto: NA

La convocatoria tuvo un marcado tono emotivo. Muchos de los presentes llegaron hasta el principal punto de encuentro de los festejos deportivos argentinos para reconocer la campaña del equipo y despedir a Lionel Messi, quien seguramente disputó su último Mundial con la camiseta albiceleste.

A pesar de la frustración por no haber podido conquistar la cuarta estrella y lograr un nuevo título consecutivo, los hinchas expresaron su orgullo por el desempeño del plantel. La figura de Messi fue una de las más ovacionadas durante toda la jornada, en una noche cargada de emociones para los seguidores argentinos.

De esta manera, el Obelisco volvió a convertirse en el epicentro de una multitudinaria manifestación popular vinculada a la Selección Argentina. Aunque los incidentes registrados sobre el cierre de la jornada alteraron el desarrollo de los festejos, la imagen predominante fue la de miles de argentinos que transformaron el corazón de la Ciudad de Buenos Aires en un homenaje al subcampeonato mundial, a Lionel Messi y a una generación de futbolistas que volvió a llevar a la Argentina hasta una final de la Copa del Mundo.