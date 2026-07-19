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La línea 46 cambia su recorrido y suma nuevos ramales: cómo quedan los viajes entre CABA y el oeste del conurbano

La Secretaría de Transporte oficializó modificaciones en los recorridos de esta línea de colectivos, que une la Ciudad de Buenos Aires con el oeste del conurbano bonaerense.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Cambios en una importante línea de colectivos.
Cambios en una importante línea de colectivos. Foto: C5N
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El Gobierno nacional aprobó una importante reestructuración de la línea 46 de colectivos con el objetivo de mejorar la conectividad entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano bonaerense. Los cambios fueron oficializados mediante la Resolución 44/2026, publicada en el Boletín Oficial, y buscan adaptar el servicio al crecimiento urbano registrado en distintos barrios durante los últimos años.

La modificación afecta principalmente al Ramal A, mientras que el Ramal B continuará funcionando sin cambios. Además, la normativa incorpora dos nuevos recorridos cortos para agilizar los viajes en los sectores con mayor demanda de pasajeros.

Cambia uno de los ramales de la línea 46. Foto: Tu colectivo.info

Cómo cambia el recorrido de la línea 46

La principal novedad es la ampliación del recorrido del Ramal A (La Boca – San Justo por Avenida Amancio Alcorta).

A partir de la entrada en vigencia de la medida, los colectivos comenzarán a circular por la Villa 1-11-14 y el Barrio PROCREAR construido en los terrenos de la ex estación Buenos Aires, ampliando la cobertura del servicio hacia zonas que experimentaron un importante crecimiento poblacional.

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Con esta incorporación, la línea 46 se convierte en la tercera opción de transporte público que llega a ese desarrollo urbano, sumándose a los servicios que ya prestan las líneas 118 y 151.

Según explicó la Secretaría de Transporte, el objetivo es ofrecer mejores alternativas de movilidad para miles de vecinos y facilitar la conexión entre el sur de la Capital Federal y distintos puntos del partido de La Matanza.

La aprobación definitiva llegó luego de que fueran rechazadas las objeciones presentadas por la empresa Grupo Metropol, operadora de la línea 151, que había advertido sobre un posible impacto en su operación.

Los nuevos recorridos cortos de la línea 46

La resolución también incorpora dos servicios de menor extensión destinados a mejorar la frecuencia en uno de los corredores con mayor movimiento de pasajeros.

Los nuevos ramales serán:

  • Recorrido C: unirá Plaza Constitución con la intersección de Avenida Rivadavia y Avenida General Paz, transitando por Avenida Amancio Alcorta.
  • Recorrido D: cubrirá el mismo trayecto entre Constitución y Liniers, pero circulará por Avenida Iriarte.

Estos nuevos servicios permitirán reforzar la oferta en los tramos más utilizados sin necesidad de completar todo el recorrido hasta San Justo.

Se elimina el servicio expreso

Otro de los cambios oficializados es la eliminación definitiva del servicio expreso por autopista de la línea 46.

Aunque esa modalidad figuraba en la concesión original, la empresa dejó de prestarla hace varios años por razones operativas, por lo que ahora la Secretaría de Transporte resolvió suprimirla formalmente.

De esta manera, la prestación quedará organizada exclusivamente mediante los recorridos regulares y los nuevos servicios cortos.

También avanza la posible eliminación de la línea 154

La reorganización del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires no termina con la línea 46.

La Secretaría de Transporte también abrió el proceso para eliminar la línea 154 e integrarla como un nuevo ramal de la línea 45.

La iniciativa ya fue publicada en el Boletín Oficial y permanecerá durante 15 días hábiles en consulta pública para que usuarios, municipios y empresas puedan presentar observaciones.

Cambia el recorrido de la línea 46. Foto: DIariolaprimera

Según la empresa operadora, la integración permitiría optimizar recursos, mejorar la utilización de colectivos y choferes y reducir costos operativos en un contexto de menor nivel de subsidios estatales.

Con estas medidas, el Gobierno continúa avanzando en un proceso de reorganización del sistema de transporte del AMBA, buscando adaptar los recorridos a la demanda actual y mejorar la eficiencia del servicio para los millones de pasajeros que utilizan diariamente los colectivos.

ColectivosCABAAMBA
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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