Final del Mundial 2026: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes durante Argentina - España

¿Cómo funcionará el transporte este domingo? Foto: NA (Martín Zabala)

La expectativa por la final del Mundial 2026 no solo se vive en las calles y en los hogares argentinos. El partido que disputarán Argentina y España este domingo 19 de julio, desde las 16, también tendrá un fuerte impacto en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Ante la posibilidad de una masiva concentración de personas frente a televisores y posteriores festejos en caso de una victoria de la Selección, varias empresas decidieron modificar la prestación de sus servicios para resguardar a trabajadores, pasajeros y unidades.

Algunas líneas de colectivos interrumpirán sus servicios durante el partido. Foto: X @CiudadDeBondis

Grupo DOTA suspenderá la circulación de sus colectivos desde las 16

El director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, confirmó a TN que las líneas operadas por la empresa funcionarán con cronograma habitual de domingo hasta las 16, horario en que comenzará la final entre Argentina y España. Según explicó, la medida responde a cuestiones de seguridad, tanto para los choferes como para los pasajeros.

Además, señaló que tras el encuentro suelen producirse importantes cortes de tránsito y concentraciones de hinchas que dificultan la circulación de los colectivos. El empresario recordó que, luego del triunfo argentino frente a Inglaterra en las semifinales, varias unidades sufrieron daños materiales.

“Hubo colectivos con vidrios rotos, espejos dañados y equipos de aire acondicionado destruidos porque muchas personas se subieron a los techos para festejar”, explicó.

Entre las líneas alcanzadas por la medida se encuentran la 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.

Otras empresas podrían reducir las frecuencias de colectivos este domingo

Desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) informaron que otras compañías también podrían modificar la frecuencia de sus servicios durante la jornada.

La decisión dependerá de cada empresa y de la evaluación que realicen sus responsables operativos, teniendo en cuenta la baja demanda de pasajeros que suele registrarse durante los partidos de la Selección. Algunas firmas incluso podrían implementar las modificaciones antes del inicio del encuentro.

Cómo funcionarán los trenes y el subte

En el caso de los trenes metropolitanos, Trenes Argentinos confirmó que las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín y Belgrano Sur prestarán servicio con el cronograma habitual de los domingos, sin cambios especiales por la final.

Por su parte, el subte de la Ciudad de Buenos Aires funcionará normalmente durante toda la jornada.

¿Cómo funcionarán los subtes este domingo? Foto: Ciudad de Buenos Aires

No obstante, desde Emova indicaron que se realizará un monitoreo permanente junto con la Policía de la Ciudad para evaluar la demanda de pasajeros y adoptar medidas si se registran concentraciones extraordinarias.

Habrá un importante operativo de seguridad en el Obelisco post partido contra España

El Gobierno nacional y la administración porteña prepararon un operativo especial ante la posibilidad de una multitudinaria celebración en el centro porteño. Más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad serán desplegados en la zona del Obelisco y la avenida 9 de Julio.

Se montará un importante operativo policial en el Obelisco por si hay celebraciones post partido. Foto: NA

Además, el Centro de Monitoreo Urbano realizará un seguimiento en tiempo real de la circulación de personas y vehículos. Al finalizar el partido, también se instalarán vallados en distintos sectores de la avenida Corrientes y la Diagonal Norte para ordenar el tránsito y facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad en caso de que miles de hinchas se concentren para celebrar un eventual nuevo título mundial de la Selección Argentina.