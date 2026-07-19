Murió Carlos Miguens Bemberg: el empresario que marcó una era en Quilmes y apostó por la minería, la energía y el futuro argentino

Carlos Miguens Bemberg Foto: Redes

La muerte de Carlos Miguens Bemberg generó fuerte repercusión en el mundo empresario argentino. El dirigente, que falleció este domingo a los 77 años como consecuencia de un cáncer, pertenecía a la histórica familia Bemberg, ligada durante generaciones al desarrollo de la industria cervecera nacional.

Nacido el 16 de febrero de 1949, Miguens creció en un entorno marcado por la empresa, la cultura y la vida pública. Fue hijo del arquitecto Carlos María Miguens y de la reconocida cineasta María Luisa Bemberg, una figura clave del cine argentino. Esa combinación familiar le dio una identidad particular: empresario por tradición, pero también un hombre atravesado por una formación cultural amplia.

El apellido Bemberg y el peso de Quilmes

El nombre de Miguens quedó asociado para siempre a Cervecería y Maltería Quilmes, la compañía fundada por la familia Bemberg que se convirtió en una de las marcas más emblemáticas de la Argentina. Durante más de una década, Miguens ocupó un rol central en la conducción de la empresa y acompañó una etapa de expansión productiva y regional.

Bajo su gestión, Quilmes fortaleció su presencia en el mercado y amplió su estructura industrial con plantas en Argentina, Chile y Bolivia. La empresa no solo era relevante por su volumen de ventas, sino también por su valor simbólico: representaba una historia de producción nacional, empleo y marca argentina con proyección regional.

La venta de Quilmes, una decisión que lo marcó

Uno de los capítulos más sensibles de su trayectoria fue la venta de Quilmes a capitales extranjeros. Miguens fue señalado como uno de los miembros de la familia que más resistencia mostró frente a esa operación, aunque finalmente prevaleció la decisión mayoritaria del grupo accionario.

El proceso comenzó con el ingreso de Brahma y culminó en 2006 con la adquisición total por parte de InBev, en una operación valuada en alrededor de US$ 1.200 millones. Para Miguens, esa etapa significó el cierre de un ciclo histórico para una empresa que había permanecido durante generaciones bajo el control familiar.

De la cerveza a los sectores estratégicos

Lejos de retirarse del mundo de los negocios, Carlos Miguens Bemberg reorientó su actividad hacia sectores de alto impacto para la economía argentina. Su holding familiar avanzó en inversiones vinculadas con la minería, la energía y la agroindustria, tres áreas consideradas clave para la generación de divisas, empleo y desarrollo productivo.

Carlos Miguens Bemberg Foto: Redes

En minería, el grupo tuvo participación en proyectos vinculados al oro y la plata a través de Patagonia Gold. También se lo destacó por anticipar el potencial de los recursos naturales del lado argentino de la Cordillera de los Andes, especialmente en un contexto en el que la minería volvió a ganar protagonismo en la agenda económica nacional.

Energía, limones y diversificación empresaria

Además de su presencia en minería, Miguens participó en negocios energéticos relacionados con activos como Piedra del Águila y Central Puerto. Estas inversiones mostraron una estrategia de diversificación que buscaba ir más allá del consumo masivo y posicionarse en sectores estructurales para el crecimiento del país.

También tuvo participación en San Miguel, una de las compañías más importantes del mundo en procesamiento de limón. La empresa forma parte de una cadena agroindustrial con fuerte perfil exportador, lo que reforzaba la visión de Miguens sobre la necesidad de apostar por actividades capaces de generar valor agregado y presencia internacional.

Su rol en AEA y su mirada sobre el empresariado

Miguens fue cofundador y vicepresidente de la Asociación Empresaria Argentina, entidad que reúne a referentes del sector privado. Desde ese espacio, defendió una visión empresaria basada en la inversión, la transparencia, la construcción de equipos y la responsabilidad en la gestión

En 2024 recibió un reconocimiento a la trayectoria como CEO, ocasión en la que remarcó la importancia de los valores, los premios y los castigos dentro de la Argentina. Su posición pública solía insistir en la necesidad de hacer negocios sin privilegios y con reglas claras, una idea que atravesó buena parte de su actividad empresarial.

El legado de Carlos Miguens Bemberg

La figura de Carlos Miguens Bemberg combina varios planos: el heredero de una dinastía industrial, el ejecutivo que lideró una marca icónica, el empresario que sufrió la salida de Quilmes de manos argentinas y el inversor que luego eligió sectores de largo plazo para seguir apostando al país.

Su muerte marca el final de una etapa para una generación de empresarios que crecieron vinculados a compañías familiares con fuerte identidad nacional. Pero también deja abierta una discusión vigente: qué tipo de empresariado necesita la Argentina para transformar recursos naturales, talento y capital en desarrollo sostenido. En ese debate, el nombre de Miguens Bemberg seguirá apareciendo como una referencia inevitable.