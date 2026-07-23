Guía para entender La Odisea antes de ir al cine: lo que hay que saber sobre la película que la rompe en vacaciones de invierno

"La Odisea", lo nuevo de Christopher Nolan

Mucho antes de convertirse en una superproducción de Hollywood, La Odisea ya era una de las historias más famosas de la humanidad. Atribuido al poeta griego Homero, el poema épico narra el largo regreso de Odiseo a su reino de Ítaca tras la Guerra de Troya. Sin embargo, el viaje está lejos de ser un simple retorno: en su camino aparecen dioses, monstruos, hechiceras, criaturas marinas y desafíos que terminaron definiendo gran parte de la literatura occidental.

¿Qué es La Odisea y por qué sigue siendo tan importante?

Compuesta hace casi 2.800 años, La Odisea es uno de los pilares de la tradición literaria occidental. Su influencia puede rastrearse en novelas, películas, series y videojuegos contemporáneos. La historia gira alrededor de un héroe que intenta volver a casa después de una guerra, pero también explora temas universales como la identidad, la familia, la lealtad, la tentación y el destino.

La palabra “odisea” terminó convirtiéndose en sinónimo de viaje largo y difícil justamente por el recorrido que debe afrontar Odiseo. Cada etapa de ese regreso supone una prueba distinta, tanto física como moral.

La Ilíada y la Odisea Foto: Wikipedia

El contexto que la película no explica desde el principio: la Guerra de Troya

Para entender La Odisea es necesario retroceder varios años. Todo comienza con la Guerra de Troya, un conflicto entre los reinos griegos y la ciudad de Troya.

Según la tradición mitológica, la guerra estalló cuando Paris, príncipe troyano, se llevó a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, porque la diosa Afrodita se la había prometido en el célebre “Juicio de Paris”. Acto seguido, los principales líderes griegos formaron una enorme coalición para recuperar a Helena y sitiar Troya.

Entre esos líderes estaban Agamenón, hermano de Menelao; Aquiles, el guerrero más célebre de Grecia; y Odiseo, rey de Ítaca, conocido no solo por su fuerza, sino por su inteligencia.

Tras diez años de guerra, Odiseo ideó el célebre caballo de Troya, una trampa que permitió a los griegos infiltrarse en la ciudad y conseguir la victoria. El conflicto había terminado, pero para él recién comenzaban los problemas.

El largo viaje de regreso a Ítaca

La victoria en Troya debía marcar el final de la historia para Odiseo. Sin embargo, el regreso a su hogar terminó convirtiéndose en una aventura todavía más difícil que la propia guerra. Mientras otros reyes griegos lograron volver a sus tierras, el soberano de Ítaca pasó diez años intentando encontrar el camino de vuelta.

La Odisea, lo nuevo de Christopher Nolan protagonizado por Matt Damon Foto: Warner

Durante esa travesía, Odiseo y sus hombres recorrieron regiones desconocidas y se enfrentaron a todo tipo de obstáculos. Su viaje los llevó a cruzarse con criaturas monstruosas, hechiceras capaces de transformar humanos en animales, seres que intentaban hacerles olvidar su hogar y peligros marinos que parecían imposibles de superar.

Cuando comienza La Odisea, ya han pasado veinte años desde que Odiseo dejó Ítaca: diez años de guerra y otros diez de viaje. Su esposa Penélope sigue esperando su regreso, su hijo Telémaco ya es un hombre y un grupo de nobles intenta quedarse con el reino aprovechando la prolongada ausencia de su rey.

El origen de la Mêtis: de dónde surge la astucia de Odiseo

La astucia de Odiseo, conocida como Mêtis por los griegos, es un don heredado de su linaje familiar. La tradición homérica explica que Anticlea era hija de Autólico, el ladrón más famoso de la antigua Grecia. Fue el propio Autólico quien le puso el nombre al héroe, decidiendo llamarlo Odiseo (que significa “el que está enfadado” o “el que provoca la ira”) para conmemorar los resentimientos y enojos que él mismo había acumulado a lo largo de su vida.

Autólico era, a su vez, hijo de Hermes, dios de los viajeros, los comerciantes, los mensajeros y también de los ladrones. Esta ascendencia sirve para explicar por qué Odiseo sobresale menos por la fuerza física que por su inteligencia estratégica.

Los personajes más importantes de La Odisea y quiénes los interpretan

La Odisea, lo nuevo de Christopher Nolan protagonizado por Matt Damon Foto: Warner

La Odisea es el relato de una familia separada por la guerra, un reino al borde del colapso y un hombre que lucha por regresar a casa. Estos son los personajes clave de la adaptación de Christopher Nolan y los actores encargados de darles vida.

Odiseo (Matt Damon) : rey de Ítaca y protagonista de la historia. Tras participar en la Guerra de Troya, emprende un viaje lleno de peligros para regresar junto a su familia.

Penélope (Anne Hathaway) : esposa de Odiseo. Mientras espera noticias de su marido, debe resistir la presión de quienes buscan ocupar el trono de Ítaca.

Telémaco (Tom Holland) : hijo de Odiseo y Penélope. Criado sin la presencia de su padre, inicia su propia búsqueda para descubrir qué ocurrió con él.

Atenea (Zendaya) : diosa de la sabiduría y principal protectora de Odiseo. Su influencia resulta decisiva a lo largo de la travesía del héroe.

Calipso (Charlize Theron) : la ninfa que retiene a Odiseo en su isla durante años, retrasando su regreso a Ítaca.

Circe (Samantha Morton) : poderosa hechicera que se cruza en el camino de Odiseo y sus hombres durante el viaje de regreso.

Antínoo (Robert Pattinson): líder de los pretendientes que buscan casarse con Penélope y controlar el reino ante la prolongada ausencia de Odiseo.

Si bien en el relato de Homero aparecen más personajes, estos son los principales de la película.

Las intervenciones divinas que desencadenaron la historia

Mucho antes del viaje de Odiseo, los dioses ya influían en los acontecimientos humanos. De hecho, la propia Guerra de Troya nace por una disputa divina conocida como el Juicio de Paris.

Todo comenzó cuando la diosa Eris, asociada a la discordia, provocó una rivalidad entre Hera, Atenea y Afrodita. Paris fue elegido para decidir cuál era la más bella. Afrodita le prometió el amor de Helena y obtuvo su voto. Esa decisión desencadenó el conflicto entre griegos y troyanos.

Durante la guerra, los dioses volvieron a intervenir constantemente. Atenea favoreció a varios héroes griegos, mientras que otras divinidades apoyaron a Troya. Los combates, las victorias y las derrotas eran vistos como el resultado directo de sus decisiones.

Cuando Troya cayó, muchos guerreros emprendieron el regreso a sus hogares. Sin embargo, Odiseo cometió un error que marcaría su destino: tras escapar del cíclope Polifemo, reveló orgullosamente su nombre. El problema era que Polifemo era hijo de Poseidón, dios del mar, quien juró vengarse. Ese acto desencadena buena parte de los obstáculos que aparecen durante La Odisea.