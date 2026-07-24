Zona: café, comidas, y juegos, la propuesta de COTO ideal para unas vacaciones de invierno en familia

Zona café, juegos y comidas, de COTO Foto: Prensa

Sin dudas, uno de los interrogantes que surgen a esta altura del año es: ¿Qué planes hacemos para que los chicos disfruten de un buen momento sin gastar de más en vacaciones de invierno?

Este invierno, la respuesta está en Zona Café, Comidas, Juegos, una propuesta integral de COTO pensada para disfrutar en familia.

La propuesta que trae Zona está pensada como un espacio de encuentro familiar y disfrute que combina en un mismo lugar entretenimiento y buena gastronomía en un entorno de puro sabor y diversión.

Esta experiencia incluye máquinas de juegos de última generación para todas las edades, bowling, pool y ping pong.

Zona café, juegos y comidas, de COTO Foto: Prensa

Zona café, juegos y comidas, de COTO Foto: Prensa

Además, podés planear cumpleaños con espacios especialmente ambientados para cada ocasión a precios accesibles, asegurando la diversión, sabor y magia.

Para que la experiencia sea completa se sumó Zona Pizza, con nuevas pizzas XL estilo New York, ideales para compartir. Las podés encontrar en las sucursales de Temperley y José C. Paz.

Viví la experiencia ZONA. Comé, jugá y divertite.