Vacaciones de invierno en CABA: el imperdible museo gratuito en San Telmo que sorprende a chicos y grandes

Actividades artísticas y talleres creativos durante las vacaciones de invierno en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Foto: GCBA

Quienes busquen planes para disfrutar durante las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires tienen una parada obligada en San Telmo. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires renovó su programación con actividades gratuitas que combinan arte, juego, creatividad y participación para públicos de todas las edades.

Hasta el 2 de agosto, el espacio cultural presenta “Sueños del mar: vacaciones fantásticas”, una propuesta especialmente diseñada para que chicos, jóvenes y adultos puedan explorar nuevos universos a través de experiencias artísticas inspiradas en la imaginación, la naturaleza y los océanos.

Un programa para crear, jugar y descubrir

La agenda incluye una amplia variedad de talleres donde los visitantes pueden experimentar con distintas formas de expresión. Habrá actividades de dibujo, pintura, acuarela, tejido, movimiento y creación de disfraces, entre muchas otras opciones.

La iniciativa también propone transformar al museo en un espacio de descubrimiento colectivo, donde cada participante pueda interactuar con las obras y convertirse en protagonista de la experiencia.

Experiencias creativas inspiradas en el mar

Entre las actividades más atractivas aparecen los laboratorios de experimentación artística. Allí, niños y adultos podrán imaginar y construir seres fantásticos, ecosistemas inventados y paisajes inspirados en el mundo marino.

Actividades artísticas y talleres creativos durante las vacaciones de invierno en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Foto: GCBA

La programación suma además propuestas con luces fluorescentes, títeres, exploraciones sensoriales y juegos creativos, pensadas para estimular la curiosidad y la imaginación durante las vacaciones.

Recorridos especiales para todas las edades

Las exposiciones que actualmente se exhiben en el museo también forman parte de la propuesta. Durante el receso, habrá recorridos especialmente adaptados para que familias y grupos puedan acercarse al arte de una manera dinámica y participativa.

Las actividades dialogan además con la celebración por los 70 años de historia del Museo Moderno, uno de los espacios culturales más importantes de la Ciudad.

Qué actividades habrá este fin de semana en el Museo Moderno

La agenda especial de vacaciones comenzará este viernes 24 de julio con “Detectives en el café”, un taller de dibujo y pintura inspirado en la muestra Ana Gallardo: Materiales para la memoria. La propuesta invita a chicos y familias a observar objetos cotidianos, retratarlos con lápiz y pincel y descubrir las historias, recuerdos y emociones que pueden guardar.

El sábado 25 de julio, los más chicos podrán participar de “Noctilucas resplandecientes”, un taller de pintura y movimiento inspirado en el mural Desde el origen, de Ariel Cusnir, y en la exposición Océano interior. La actividad propone experimentar con pinturas fluorescentes y explorar, a través del juego, los movimientos del agua y las criaturas marinas.

Actividades artísticas y talleres creativos durante las vacaciones de invierno en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Foto: GCBA

Más tarde, ese mismo día, tendrá lugar “Técnica y trampa”, una experiencia de tejido participativo a cargo del colectivo artístico TTTT. Inspirado en las obras de Tomás Saraceno presentes en la exposición Naturaleza arquitecta, el taller invita al público a crear de manera colectiva mediante técnicas de tejido manual, tricotina y máquina, sin necesidad de conocimientos previos.

La programación continuará el domingo 26 de julio con “Viaje por los colores de la tierra”, una propuesta para la primera infancia que busca acercar a los más pequeños al mundo de los colores, los sonidos y la naturaleza a través del juego, la exploración y la creación colectiva en familia.

Durante la tarde será el turno de “Criaturas mágicas del océano”, un taller donde niños y familias confeccionarán títeres inspirados en la exposición Océano interior. A partir de materiales cotidianos, los participantes podrán inventar personajes marinos y dar vida a historias ambientadas en las profundidades del océano.

Finalmente, jóvenes y adultos podrán sumarse a “De lo concreto a lo abstracto”, una actividad de pintura que propone reflexionar sobre las formas de mirar y representar la realidad. A partir de obras abstractas de la colección del Museo Moderno, los asistentes explorarán nuevas perspectivas, escalas y modos de observación.

Una salida gratuita para disfrutar en familia

La programación contempla experiencias para visitantes de todas las edades, incluyendo encuentros especialmente pensados para la primera infancia y actividades accesibles para distintos públicos.

Todas las propuestas se realizan en la sede del museo ubicada en Avenida San Juan 350, en el barrio de San Telmo. Mientras algunas actividades requieren inscripción previa por cuestiones de capacidad, muchas otras son de acceso libre y gratuito, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para disfrutar las vacaciones de invierno en CABA sin gastar de más.