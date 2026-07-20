Próceres y fútbol: los nombres de la Independencia que todavía se gritan en las canchas argentinas

Los próceres argentinos y los clubes de fútbol Foto: Canal26.com con ayudad de IA

La Independencia declarada en Tucumán el 9 de julio de 1816 fue el resultado de años de luchas políticas y militares. Detrás de ese proceso aparecieron figuras que con el tiempo se convirtieron en símbolos nacionales. Lo curioso es que más de un siglo después, cuando el fútbol comenzó a consolidarse como el deporte más popular de Argentina, muchos clubes adoptaron sus nombres.

No fue una casualidad. Durante las primeras décadas del siglo XX, los fundadores de las instituciones buscaban referencias que transmitieran prestigio, valores patrióticos y sentido de pertenencia. Elegir el nombre de un prócer era una forma de vincular al club con ideales como el sacrificio, el coraje, la libertad y el compromiso con la comunidad.

Así, la historia nacional encontró una nueva vida en las canchas.

José de San Martín, el prócer con mayor presencia en el fútbol argentino

Si existe un nombre que domina el mapa futbolero argentino es el de José de San Martín. Considerado el Padre de la Patria y libertador de Argentina, Chile y Perú, su figura trascendió los monumentos y llegó a los clubes de todo el país.

José de San Martín Foto: Archivo

Entre las instituciones más conocidas aparecen:

San Martín de Tucumán.

San Martín de San Juan.

Atlético Club San Martín de Mendoza.

San Martín de Burzaco.

Sportivo General San Martín de Formosa.

Relevamientos realizados sobre clubes argentinos muestran que el apellido San Martín es uno de los más repetidos dentro del deporte nacional.

El Ciruja busca revancha. Foto: X San Martín de Tucumán

La enorme popularidad del Libertador no sorprende. Fue el estratega del histórico Cruce de los Andes de 1817, una de las campañas militares más admiradas del continente. Además, rechazó honores personales, donó parte de sus bienes al servicio de la causa independentista y dedicó años de su vida a la emancipación sudamericana.

Por eso, para muchas instituciones deportivas, llevar el nombre de San Martín es sinónimo de liderazgo, esfuerzo y superación.

Manuel Belgrano, mucho más que el creador de la bandera

Otro nombre profundamente ligado al fútbol argentino es el de Manuel Belgrano. Aunque suele ser recordado por haber creado la bandera nacional en 1812, su trayectoria fue mucho más amplia.

Manuel Belgrano Foto: Archivo

Belgrano fue abogado, economista, periodista, diplomático y militar. Participó activamente de la Revolución de Mayo y comandó el Ejército del Norte en momentos decisivos para la causa patriota.

Su legado quedó inmortalizado en clubes como:

Belgrano de Córdoba.

Sportivo Belgrano de San Francisco.

Defensores de Belgrano.

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Belgrano vs Talleres, clásico de Córdoba. Foto: X @Belgrano

Un dato poco conocido es que Belgrano donó el dinero que recibió como premio por sus victorias en las batallas de Tucumán y Salta para la construcción de escuelas públicas. Ese gesto reforzó la imagen de un prócer comprometido con la educación y el desarrollo del país.

Güemes, el héroe que defendió el norte argentino

Entre los protagonistas de la independencia también sobresale Martín Miguel de Güemes, el líder de los gauchos salteños.

Mientras San Martín preparaba el Ejército de los Andes, Güemes organizó una resistencia fundamental en el norte argentino. Sus famosas guerrillas gauchas impidieron numerosos avances realistas y permitieron consolidar la estrategia independentista.

El retrato más difundido de Güemes Foto: Wikipedia

Su nombre sigue vigente gracias al Club Atlético Güemes de Santiago del Estero, una institución que homenajea a uno de los grandes héroes nacionales.

La figura de Güemes tiene una particularidad: fue uno de los pocos líderes independentistas que contó con un fuerte apoyo popular. Sus ejércitos estaban integrados por gauchos, campesinos y hombres del interior profundo que defendían el territorio prácticamente con recursos propios.

Guillermo Brown, el padre de la Armada que llegó al fútbol

Aunque no participó directamente en el Congreso de Tucumán, Guillermo Brown fue una figura decisiva en la consolidación de la naciente nación argentina.

Almirante Guillermo Brown

Nacido en Irlanda, se convirtió en el gran organizador de la fuerza naval patriota y protagonizó algunas de las victorias marítimas más importantes de la historia nacional.

Su legado puede verse en dos clubes muy conocidos:

Club Social y Atlético Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Club Almirante Brown.

Hinchada de Almirante Brown - Fútbol del ascenso

En ambos casos, el homenaje recuerda al marino que defendió los intereses argentinos en tiempos de guerra y que fue admirado incluso por algunos de sus adversarios.

Mitre, Sarmiento y otros próceres que también tienen clubes

La relación entre historia y fútbol no termina con los protagonistas de la Independencia.

Bartolomé Mitre. Foto: Archivo General de la Nación.

Otros nombres históricos presentes en el deporte argentino son:

Mitre , en referencia a Bartolomé Mitre.

Sarmiento , por Domingo Faustino Sarmiento.

Rivadavia , por Bernardino Rivadavia.

Lamadrid , por Gregorio Aráoz de Lamadrid.

Moreno, en homenaje a Mariano Moreno.

Muchos de estos clubes nacieron en ciudades, barrios o localidades que previamente habían sido bautizadas con nombres de figuras históricas. Con el tiempo, esas denominaciones también llegaron a los escudos y camisetas.