Jorge Luis Borges, escritor: “He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz”

Jorge Luis Borges Foto: Archivo

Jorge Luis Borges, uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, dejó una frase que todavía golpea como una confesión íntima: “He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz”. No fue una declaración al pasar ni una sentencia improvisada, sino el inicio de “El remordimiento”, uno de sus poemas más recordados, incluido en La moneda de hierro.

La confesión más humana de Jorge Luis Borges

Hay frases que sobreviven a los libros y empiezan a circular como si fueran espejos. La de Borges es una de ellas. Detrás del autor de Ficciones, El Aleph y El libro de arena, detrás del hombre que convirtió los laberintos, los tigres, los espejos y las bibliotecas en símbolos eternos, aparece una voz vulnerable, casi desnuda, que no habla de premios ni de gloria, sino de algo mucho más difícil: la felicidad.

Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y murió en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Fue poeta, ensayista, cuentista, traductor, bibliotecario y profesor, pero sobre todo fue un escritor que cambió para siempre la forma de leer la realidad. Su obra, atravesada por el tiempo, el destino, la memoria y la identidad, hizo que lo cotidiano pareciera infinito.

El poema donde Borges se acusó de no haber sido feliz

La frase pertenece al poema “El remordimiento”, una pieza breve y devastadora donde Borges parece revisar su propia existencia con una dureza implacable. Allí se reprocha no haber sido feliz, no haber cumplido con aquella vida “arriesgada y hermosa” que sus padres le habían dado.

Jorge Luis Borges Foto: Archivo

Lo impactante no es solo la belleza de la frase, sino su contradicción. Borges fue admirado en el mundo entero, recibió reconocimientos internacionales y es considerado una figura central de la literatura en español del siglo XX. Sin embargo, en ese poema no se presenta como un vencedor, sino como alguien perseguido por una sombra: la sensación de haber vivido sin alcanzar la dicha.

Un genio entre bibliotecas, ceguera y laberintos

La vida de Borges estuvo marcada por los libros desde la infancia. Creció en el barrio porteño de Palermo, en una casa donde el inglés y el español convivían como dos patrias posibles. Su padre, Jorge Guillermo Borges, era profesor de psicología e inglés, y su abuela paterna lo acercó tempranamente a la literatura inglesa. Esa formación bilingüe fue clave para el universo literario que construiría años después.

Jorge Luis Borges Foto: Wikipedia

En 1923 publicó Fervor de Buenos Aires, su primer libro de poemas, y en 1935 llegó Historia universal de la infamia, una obra fundamental para entender su forma de narrar: relatos breves, precisos, cargados de erudición, ironía y misterio. Más tarde, con Ficciones y El Aleph, Borges alcanzó una dimensión universal.

Pero su vida también tuvo zonas de oscuridad literal y simbólica. Borges perdió progresivamente la vista, una condición que heredó de su familia y que transformó en materia literaria. En 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina, una ironía que él mismo convirtió en leyenda: un hombre rodeado de millones de libros que ya casi no podía leer.

El escritor argentino que conquistó el mundo sin ganar el Nobel

Aunque nunca recibió el Premio Nobel de Literatura, Borges fue distinguido con algunos de los máximos reconocimientos internacionales. En 1961 compartió el Premio Formentor con Samuel Beckett y en 1979 recibió el Premio Miguel de Cervantes, uno de los galardones más importantes de la literatura en lengua española.

También fue reconocido con doctorados honoris causa por universidades como Columbia, Yale, Oxford, Michigan, La Sorbona y Harvard, además de recibir la Legión de Honor de Francia y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio en España. Su nombre quedó asociado a una literatura que no necesitaba grandes extensiones para abrir abismos.