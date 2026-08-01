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Aleksander Ceferin, el impulsor del boicot europeo contra la FIFA y el gran ganador tras el marcha atrás de Infantino

El titular de la UEFA quedó señalado como la resistencia a la máxima entidad del fútbol mundial. De la pelea de larga data al redoble de la puesta contra Infantino.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Aleksander Ceferin y Gianni Infantino.
Aleksander Ceferin y Gianni Infantino. Foto: REUTERS
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Luego de la marcha atrás de la FIFA sobre la privatización del Mundial de Clubes y de la Copa del Mundo, la UEFA celebró la decisión y, de la mano de Aleksander Ceferin, redobló la apuesta contra Gianni Infantino, de quien considera que perdió la confianza del futbol.

A través de un comunicado, le agradeció “a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, asociaciones y confederaciones que se opusieron al proyecto, así como a los numerosos primeros ministros jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está a la venta”.

Esta disputa no es nueva ya que en 2018, la UEFA se opuso a los planes de reforma de Infantino para el fútbol mundial, que suponían una inversión de miles de millones.

Ceferin fue la cara de la lucha contra la Superliga europea. Junto con las federaciones nacionales, las ligas y los clubes, la UEFA logró acabar con el proyecto en cuestión de días.

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El perfil del hombre fuerte de la UEFA

Nacido en 1967 en Liubliana, Ceferin estudió Derecho, trabajó durante muchos años como abogado en un bufete familiar y se especializó, entre otras cosas, en Derecho Penal y Mercantil.

En 2011 fue nombrado presidente de la Federación Eslovena de Fútbol y, en 2016, asumió la dirección de la UEFA tras la destitución de Michel Platini a raíz de un procedimiento ético.

Presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, foto NA
Presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, foto NA

Sin embargo, el mandato de Ceferin finaliza el año que viene, mientras que la FIFA elegirá a su presidente el 18 de marzo de 2027 en Rabat, y poco más de un mes después, el 22 de abril, tendrá lugar el Congreso de la UEFA en Astana.

A principios de 2024, anunció que no se presentaría de nuevo como candidato a la presidencia de la UEFA, incluso en caso de poder acceder a un nuevo mandato, y habló de su deseo de dedicar más tiempo a su familia.

La silueta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el logo del a UEFA de fondo
La silueta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el logo del a UEFA de fondo. Foto: REUTERS

Sin embargo, antes de su despedida, Ceferin volvió a demostrar su capacidad de fuerza política gracias a la unidad de las federaciones europeas en la actual lucha de poder con la FIFA. Con la marcha atrás de la la FIFA, el gran ganador fue Aleksander Ceferin.

Aleksander CeferinGianni InfantinoUEFAFIFA
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