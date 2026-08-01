Del Viso: historia, cultura y Fiesta del Guiso de Lentejas en un pueblo bonaerense imperdible

Del Viso Foto: Diario del Pilar

Hay pueblos que se recorren con los pies y otros que también se descubren con la memoria. Del Viso, en el partido de Pilar, pertenece a esa segunda categoría: un rincón bonaerense donde las vías del tren, las viejas chacras, las historias de inmigrantes y los aromas de la cocina criolla todavía parecen conversar en las calles.

Ubicada a unos 44 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, esta localidad del norte del conurbano combina vida urbana, zonas residenciales, barrios cerrados, quintas y una fuerte identidad barrial que la distingue dentro del partido de Pilar. Su fecha fundacional se remonta al 1 de agosto de 1909, cuando la creación de la estación ferroviaria marcó el inicio de una nueva etapa para la zona.

El nombre del pueblo homenajea a Antonio Del Viso, político cordobés que fue gobernador de Córdoba y ministro del Interior durante la presidencia de Julio Argentino Roca. La estación fue instalada en tierras donadas por María Lohigorri, viuda de Irigoin, un dato que revela cómo el ferrocarril no solo conectó territorios, sino que también terminó definiendo la identidad de muchos pueblos bonaerenses.

La llegada del tren que cambió para siempre a Del Viso

Antes de convertirse en una ciudad en crecimiento, Del Viso era una zona de chacras, tambos, hornos de ladrillos y sembradíos. Con la llegada del ferrocarril, primero vinculado al Central Córdoba y luego al General Manuel Belgrano, comenzaron a instalarse nuevos pobladores, comercios y pulperías que le dieron vida al incipiente pueblo.

Del Viso Foto: Wikipedia

La actual estación Del Viso, perteneciente a la línea Belgrano Norte, sigue siendo uno de los puntos más reconocibles de la localidad. Se encuentra en el ramal que une Retiro con Villa Rosa y es parte de la vida cotidiana de miles de vecinos que viajan por trabajo, estudio o paseo.

Pero el tren no fue solo transporte: fue el motor que permitió que un paisaje rural se transformara en comunidad. A su alrededor crecieron casas, almacenes, instituciones y relatos familiares que todavía forman parte del ADN delvisense.

La huella de San Martín que pocos conocen

Mucho antes de que el tren pasara por Del Viso, estas tierras ya habían sido escenario de un episodio clave de la historia argentina. En enero de 1813, el entonces coronel José de San Martín avanzaba con sus Granaderos a Caballo rumbo al combate de San Lorenzo, una de las acciones militares más recordadas de la etapa independentista.

En ese trayecto, San Martín y sus hombres descansaron y realizaron un recambio de caballada en la zona del Arroyo Pinazo, hoy reconocida como Posta del Pinazo, un sitio de interés histórico vinculado a la gesta sanmartiniana. El Municipio de Pilar lo promociona como un lugar para visitar, caminar, hacer ciclismo, fotografiar y conocer parte del patrimonio local.

La escena parece de película: un grupo de granaderos, caballos cansados, una marcha urgente hacia el litoral y un descanso breve en un paisaje que, dos siglos después, todavía conserva valor simbólico para los vecinos. Del Viso no solo tiene historia: tiene una página propia dentro del recorrido sanmartiniano.

Por qué Del Viso es conocida como la “Ciudad de los Pájaros”

Otro de los nombres que identifica a Del Viso es“Ciudad de los Pájaros”, una denominación impulsada en 1988 por el periodista Héctor Maggiani, pionero de la radio FM en la zona. La idea nació inspirada por la abundancia de flora y fauna local, especialmente por la presencia de aves que caracterizaban el paisaje.

Ese apodo resume una parte esencial de la identidad del pueblo: la convivencia entre lo urbano y lo natural. Aunque el crecimiento inmobiliario modificó gran parte del territorio, Del Viso todavía conserva rincones verdes, arroyos, quintas y espacios donde la memoria rural sigue presente.

La Fiesta del Guiso de Lentejas: sabor, tradición y comunidad

En los últimos años, Del Viso empezó a escribir un nuevo capítulo de su historia cultural con la Fiesta del Guiso de Lentejas, una celebración que pone en el centro a uno de los platos más queridos del invierno argentino. La primera edición se realizó en 2025 y fue pensada como una jornada gastronómica y familiar, con cocineros locales, feria de artesanos, espectáculos en vivo y propuestas para todas las edades.

Del Viso celebra su 2° edición de la Fiesta del Guiso de Lenteja Foto: Fondo de Olla

La segunda edición está prevista para el domingo 9 de agosto de 2026, desde las 10 de la mañana, en el Paseo Del Viso, ubicado en Lisandro de la Torre y Beruti. La propuesta incluye concurso de cocineros, espectáculos folklóricos, gastronomía criolla y feria de artesanías, con el objetivo de fortalecer la identidad local y atraer visitantes al pueblo.

El guiso de lentejas, con su mezcla de legumbres, verduras, carnes y condimentos, funciona como excusa perfecta para reunir generaciones. Es plato de abuelas, de inviernos largos, de sobremesas familiares y de ollas grandes. En Del Viso, además, se transforma en símbolo de pertenencia.

Cómo llegar a Del Viso desde CABA

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las opciones más rápidas es tomar la Panamericana Ramal Pilar y continuar hasta el acceso a Del Viso. El recorrido demanda aproximadamente entre 45 minutos y una hora, dependiendo del tránsito.

También es posible llegar en transporte público mediante los servicios ferroviarios y líneas de colectivos que conectan distintos puntos del Área Metropolitana con la localidad de Pilar.