Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo y se convirtió en la madre más longeva de Argentina

A los 62 años tuvo su primer hijo. Foto: Pixabay

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en el Hospital San Felipe de San Nicolás de los Arroyos y se convirtió en la madre de mayor edad registrada en Argentina. El embarazo fue posible mediante un tratamiento de fecundación in vitro y el nacimiento se produjo por cesárea.

David nació con 2,750 kilos

El bebé, llamado David, nació durante la mañana de este miércoles y pesó 2,750 kilos. Luego del parto fue trasladado al área de Neonatología para permanecer bajo control médico, mientras Mabel se recuperaba de la cesárea.

El bebé nació sano y salvo.

La obstetra Romina Ruffini, quien estuvo a cargo del nacimiento, destacó que el embarazo se desarrolló con normalidad. “Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada”, explicó en diálogo con El Norte.

La médica también resaltó el seguimiento realizado durante los meses de gestación y aseguró que Mabel cumplió con todos los controles indicados. “Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, señaló.

El caso representa un hecho poco habitual en el país, ya que no existen registros oficiales que determinen con precisión cuál fue la mujer de mayor edad en convertirse en madre en Argentina. Sin embargo, según los antecedentes médicos y periodísticos difundidos, no se conocen otros casos de una mujer que haya dado a luz a los 62 años o más.

Mabel habló después del nacimiento

Luego de la cesárea, Mabel contó cómo se encontraba y expresó su felicidad por la llegada de su primer hijo.

“Nació hoy mi hijo David, 2 kilos 750. Estoy perfecta. Todavía no lo tengo conmigo porque se fue un ratito a Neo, pero es precioso, nació sano y bien”, relató en sus declaraciones.

La mujer explicó que recurrió a la fecundación in vitro para cumplir su deseo de ser madre y destacó que el embarazo transcurrió sin complicaciones.

David pesó 2,750. Foto: Unsplash.

“Todo fue muy lindo. Tengo 62 años, es mi primer hijo, fue mediante fecundación in vitro, con el doctor Matías Colabianchi, de Rosario. Fue un embarazo perfecto, nació por cesárea… es precioso”, afirmó.

Mabel también contó que todavía no había podido tener un contacto prolongado con David, aunque esperaba reunirse con él más tarde. El nacimiento marcó así el comienzo de una nueva etapa para la mujer, que cumplió su deseo de convertirse en madre por primera vez a los 62 años.