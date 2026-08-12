Jubilados y pensionados de PAMI: qué medicamentos se pueden retirar gratis en agosto 2026 y cómo hacer el trámite

PAMI mantiene durante agosto diferentes niveles de cobertura para los medicamentos de sus afiliados. Foto: Cedoc.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene durante agosto 2026 la cobertura de hasta el 100% para determinados medicamentos y tratamientos. El Programa de Medicamentos contempla diferentes niveles de cobertura según el tipo de tratamiento. Mientras algunos medicamentos tienen descuentos de entre el 50% y el 80%, otros tratamientos específicos cuentan con cobertura total y a su vez, existe un régimen de subsidio social de PAMI destinado a los afiliados que, por su situación económica y social, no pueden pagar los medicamentos que necesitan para tratar enfermedades crónicas o agudas.

Algunos tratamientos específicos cuentan con cobertura del 100% según la patología y las condiciones establecidas por el organismo. Foto: pami

Qué medicamentos tienen 100% de cobertura en PAMI

De acuerdo con la información oficial de PAMI, existen determinados tratamientos que cuentan con cobertura del 100%. Entre ellos se encuentran:

Medicamentos para la diabetes.

Medicamentos oncológicos.

Medicamentos oncohematológicos.

Tratamientos para la hemofilia.

Medicamentos para el VIH y las hepatitis B y C.

Medicamentos para personas trasplantadas.

Tratamientos para trastornos hematopoyéticos.

Medicamentos para la artritis reumatoidea.

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas.

Medicamentos oftalmológicos intravítreos.

Tratamientos para la osteoartritis.

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

La cobertura puede requerir una autorización o documentación específica según el tratamiento. PAMI también contempla otros medicamentos especiales mediante una vía de excepción, cuando el tratamiento indicado no cuenta con la cobertura habitual y existe una justificación médica.

Los medicamentos para la diabetes forman parte de los tratamientos que pueden contar con cobertura total de PAMI. Foto: Unsplash.

Además, PAMI brinda cobertura del 100% para la medicación asociada a una discapacidad declarada, siempre que se presente la documentación correspondiente, incluido el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

PAMI: qué medicamentos tienen descuentos y no son gratis

Es importante aclarar que no todos los medicamentos de PAMI se entregan sin cargo. Para los tratamientos que no están incluidos entre las coberturas del 100%, el organismo establece diferentes porcentajes de descuento.

Los medicamentos para patologías crónicas tienen una cobertura de entre el 50% y el 80%, mientras que los destinados a patologías agudas tienen descuentos de entre el 50% y el 60%.

En el caso de los medicamentos de uso eventual, la cobertura es del 40%. Se trata de tratamientos que se utilizan de manera local o durante períodos acotados.

Por eso, que un medicamento figure dentro del vademécum de PAMI no significa necesariamente que sea gratuito: el porcentaje de cobertura depende del tratamiento y de las condiciones establecidas por el organismo.

Los afiliados que no pueden afrontar el costo de sus remedios pueden solicitar el subsidio social de PAMI. Foto: PAMI

Cómo conseguir medicamentos gratis de PAMI

Los afiliados que no pueden afrontar el costo de sus medicamentos pueden solicitar el subsidio social de PAMI, que permite acceder al 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios cuando se cumplen los requisitos establecidos.

El trámite puede realizarse de manera online o presencial en una agencia de PAMI. La modalidad depende de la cantidad de medicamentos que necesita el afiliado.

Para acceder al subsidio social, PAMI establece los siguientes requisitos:

Tener ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales .

En hogares donde el afiliado o un integrante conviviente tenga CUD, los ingresos deben ser inferiores a 3 haberes mínimos previsionales .

No estar afiliado a una empresa de medicina prepaga.

No poseer más de un inmueble.

No tener aeronaves ni embarcaciones de lujo.

No poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, salvo en hogares donde el afiliado o un integrante conviviente tenga CUD.

No ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena.

Qué pasa si no se cumplen todos los requisitos

PAMI también contempla una vía de reconsideración para determinadas situaciones. Si el afiliado no cumple con los requisitos vinculados a los ingresos o a la afiliación a una prepaga, pero el costo de los medicamentos que necesita representa el 15% o más de su ingreso previsional mensual, puede solicitar igualmente la cobertura del 100% por razones sociales.

En estos casos, PAMI puede requerir un informe social, una evaluación de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica para analizar la situación particular.

El trámite para acceder a los medicamentos sin cargo puede realizarse de manera online o presencial, según cada caso. Foto: Generada con Gemini IA

Cómo hacer el trámite para recibir medicamentos sin cargo

La forma de solicitar el subsidio social depende de la cantidad de medicamentos que necesita cada afiliado:

Hasta 4 medicamentos

El trámite puede realizarse online y cuenta con un sistema de validación automática cuando se cumplen las condiciones establecidas por PAMI.

Hasta 6 medicamentos

La solicitud es evaluada por la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente. Puede iniciarse a través de la página de PAMI o de manera presencial.

Más de 6 medicamentos

Cuando el afiliado necesita más de seis medicamentos, el pedido requiere una evaluación de la UGL y posteriormente del Nivel Central de PAMI, debido a la situación de polimedicación.

Qué documentación se necesita para solicitar medicamentos gratis

Para iniciar el trámite, PAMI solicita documentación que permita verificar la identidad del afiliado, la indicación médica y, cuando corresponda, la situación que justifica la cobertura.

Entre los documentos requeridos se encuentran:

DNI.

Credencial de afiliación a PAMI.

Receta electrónica emitida por un médico integrante del sistema PAMI.

Diagnóstico correspondiente o codificación CIE-10 en la receta.

Estudios que respalden los diagnósticos informados, cuando sean requeridos.

Formulario de solicitud de cobertura por razones sociales cuando se solicitan más de cuatro medicamentos.

PAMI aclara que no se requiere una declaración jurada para solicitar el subsidio social.

La cantidad de medicamentos solicitados determina la modalidad de evaluación del subsidio social. Foto: Foto generada con IA

Cómo retirar los medicamentos de PAMI

Una vez aprobada la cobertura, el afiliado puede retirar los medicamentos en una farmacia que trabaje con PAMI presentando la documentación correspondiente y la receta electrónica.

Para los medicamentos que forman parte de la cobertura habitual, el médico de cabecera envía la receta electrónica directamente a la farmacia. El afiliado puede retirarlos presentando su DNI y la credencial de PAMI.

De esta manera, durante agosto 2026, los afiliados de PAMI pueden acceder a medicamentos con hasta 100% de cobertura, aunque las condiciones varían según el tratamiento, la patología y la situación socioeconómica de cada persona.